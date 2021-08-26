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Üstel: Ücretli PCR kararı yanlış, uygulanamaz

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının yanlış olduğunu, bu kararın değişmesi için “mücadele edeceklerini” söyledi.
Üstel: Ücretli PCR kararı yanlış, uygulanamaz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının yanlış olduğunu, bu kararın değişmesi için “mücadele edeceklerini” söyledi.

Kararın Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu ve “ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını” söyleyen Üstel, kararın uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Haber Kıbrıs’a konuşan Üstel  “Aşılı olanlara ücretsiz, aşısızlara ücretli” prensibine evet dediklerini ifade etti. Üstel, PCR testleri sayesinde salgının yayılmasının önlendiğini belirtti.

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