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Üstel: "Ülke genelinde test merkezleri artırılmıştır"

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Sağlık Bakanı Üstel, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları adına için laboratuar ve merkezlerin artırıldığını söyledi. Üstel ayrıca, “Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır” ifadelerini kullandı.
Üstel: "Ülke genelinde test merkezleri artırılmıştır"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni eğitim yılının başladığı bu günlerde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için gerekli önlemlerin alındığını, öğrencilerin antijen testlerini yaptırmaları için laboratuar ve merkezlerin artırıldığını söyledi.

Üstel şunları kaydetti;

"Dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir eğitim yılını okulsuz yaşayan çocuklarımız bu yıl okullarına kavuşmuştur.

Sağlık Bakanlığı olarak hükümetimizin aldığı yüz yüze eğitim kararı sonrası başlattığımız önlem çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Okullardaki denetimlerde okulların pandemi kurullarının bilgi ve bulguları Eğitim Bakanlığı ile birlikte hassasiyetle değerlendirilmektedir. Öğrencilerimize rastgele (random) testler de yapılmaya başlanmıştır.

Hedefimiz eğitimin herhangi bir nedenle kesintiye uğramasına fırsat vermeden sürekliliğini sağlamaktır.

Bu düşünce ve hedefle yükseköğretimde de gerekli önlemler alınmış, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeterli aşı bulundurulmaktadır.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen yaşam engelini hep birlikte aşacağımıza inancım tamdır.Aşı olmayı görev bilerek hem kendimizin hem çevremizin sağlığına hizmet etmeliyiz. Aşı olmayı reddetmek bilime inanmamaktır.

Yoğun bir şekilde kapalı mekanları kullanmamaya dikkat ederek, maske mesafe, hijyen kurallarını hayatımızın merkezine yerleştirerek elde ettiğimiz kazanımları kararlılıkla korumalıyız.

Son olarak ülkemizde toplam yapılan aşı sayısı, 431 bin 232 adettir.

  1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 218.479 adet (%57.19)
  2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 212.753 adet (%55.69)'dur.

Ülke genelinde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın testlerini yapabilecekleri merkezlerimiz çoğaltılmıştır.

Önemli bir konuyu yeniden hatırlatmak fayda görmekteyim. Öğrencilerimiz haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabilirler.

Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 20'sinde yapılan test sonucu ayın 27'sine kadar geçerli olacaktır.

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

  • Çift doz aşılı kişiler
  • Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler
  • Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler
  • 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )
  • Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler
  • Sosyal yardım alanlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler. Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler  tarafından yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezler çalışma saatleri ile ekte yer almaktadır."

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