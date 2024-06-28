Üstel ülkede istikrarı sağladıklarını öne sürdü

Gazimağusa Limanı’nda yer alan Mobil X-RAY Tarama Sistemi Teslim Töreni’nde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyetini KKTC’de görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu önemli güne şahitlik eden herkesi selamladı.

Hükümet olarak anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde ilişkiler kurduklarını ve ülkede istikrarı sağladıklarını belirten Üstel, “Bir bir projeleri gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hükümete geldikleri gün, Anavatan Türkiye ile en üst düzeyde yapacakları iş birliği protokolleriyle ekonomiyi daha ileriye götürmek çalışma yapacaklarını, yarım kalan ne proje varsa hayata geçireceklerini söylediklerini hatırlatan Başbakan Üstel, Türkiye’nin KKTC’ye desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

“NE KADAR BÜYÜK BİR PROJEYE İMZA ATTIK HEP BERABER GÖRÜYORUZ”

Başbakan İrsen Küçük döneminde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte asrın projesinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Üstel, Anadolu’dan çıkan suyun Geçitköy Barajı’na gelmesinin bir ilk olduğunu söyledi. Kuraklığın devam ettiğine dikkat çeken Üstel, “Ne kadar büyük bir projeye imza attık, hep beraber görüyoruz” dedi.

İçme suyunu bütün köylere ulaştırdıklarını, şimdi ise tarıma geçtiklerini ifade eden Başbakan Üstel, Güzelyurt’un narenciye bahçelerini ve tarımsal topraklarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyla buluşturduklarını, projenin üçüncü etabının yılsonunda tamamlanacağını kaydetti.

“MESARYA İÇİN DE DÜĞMEYE BASILDI”

Mesarya Ovası için de düğmeye basıldığını dile getiren Başbakan Üstel, ihalenin tamamlandığını ve çalışmaların son sürat yapıldığını belirterek, “En geç üç sene içerisinde bu proje de tamamlanacak” dedi. Üstel, buğday, arpa ekmekten büyük oranda vazgeçilerek, sulu tarıma geçileceğini söyledi.

“İstikrarsız kurulan hükümetlerden bugünlere geldik” diyen Başbakan Üstel, hükümet olarak Anavatan Türkiye ile en üst düzeyde ilişkiler kurduklarını ve ülkede istikrarı sağladıklarını vurguladı. Üstel, bir bir projeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük desteğiyle çağdaş bir havalimanının ülkeye kazandırıldığına dikkat çeken Üstel, henüz daha bir senesi dolmayan havalimanında yolcu giriş sayısında yüzde 40 oranında artış olduğunu kaydetti.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yaptıkları iş birliği sonucunda Güzelyurt’a 15 bin tonluk soğuk hava deposu kazandırılacağını ifade eden Üstel, deponun, 2024 yılının narenciye mevsimine yetişmesi için son sürat çalışmaların devam ettiğini söyledi. Deponun, kendi ürettiği enerjiyle soğutma yapacağını belirten Üstel, en geç dört sene içerisinde projenin 40 bin tona tamamlanacağını ifade etti. Üstel, “Bu çok büyük bir proje, adım attık ve hayat buluyor” dedi.

MOBİL X-RAY TARAMA SİSTEMİ GİRNE LİMANI’NA DA KAZANDIRILACAK

Gümrüklerde izdiham yaşandığını, gelen tırların günlerce beklediğini dile getiren Üstel, hem ekonominin önünün açılması hem de süratli ticaret için Mobil X-RAY Tarama Sistemi’ni bugün Gazimağusa Limanı’nda hizmete gireceğini kaydetti. Üstel, bir buçuk-iki ay içerisinde Girne Limanı’na da aynı cihazın kazandırılacağını belirterek, bagajların geçeceği X-Ray cihazlarını yenileyip, sınır kapılarının daha rahat çalışmasını sağlayacaklarını kaydetti.

“ERCAN HAVALİMANI’NI ÇAĞDAŞ BİR HAVALİMANI HALİNE GETİRDİK ŞİMDİ SIRA LİMANLARIMIZDA…”

“Ercan Havalimanı’nı çağdaş bir havalimanı haline getirdik şimdi sıra limanlarımızda… Limanlarımızı da çağdaş bir yapıya kavuşturacağız” diyen Başbakan Üstel, ülke ekonomisinin daha ileriye gitmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Üstel, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’nin ekonomisini geriye götürmek, inşaatta ilerleyen hızı kesmek için müteahhitleri ve ev sahibi olan insanları sorgulamaya başladığına da dikkat çekti.

“BİZİM FİLİSTİN’DEN BİR FARKIMIZ VAR, BİZİM ANAVATANIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Başbakan Üstel, buna sadece TC Cumhurbaşkanı, hükümeti ve Türkiye halkının ses çıkardığını belirterek, “Dünyanın başka bir yerinden ses yok, nerede Avrupa Birliği, nerede Güvenlik Konseyi, hani asli göreviydi Birleşmiş Milletler’in?… Tıs yok” diye konuştu. Üstel, “Biz bunlara yabancı bir ülke değiliz, biz de bu eziyetlerden geçtik ama 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuştuk. Ama bizim Filistin’den bir farkımız var, bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var” vurgusu yaptı.

“Güney ne yaparsa yapsın, biz Anavatan ile ilişkilerimizi en üst düzeyde götürüyoruz ve halkımızın ne ihtiyacı varsa o destekleri alıyoruz, projeleri hayata geçiriyoruz” diyen Üstel, bundan 15 gün önce TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara’da tarihin en büyük protokolünü imzaladıklarını söyledi. Üstel, 16 milyar TL'lik desteğin ülkedeki projelere, altyapıya harcanacağını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz ve diğer yetkililere Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür eden Üstel, Mobil X-RAY Tarama Sistemi’nin hayırlı olmasını diledi.