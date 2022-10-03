Üstel: Ülkemizin menfaati için Türkiye ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz

Üstel, hükümet olarak hedeflerinin ülkede var olan sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirterek, “Halkın refah ve mutluluğunu artıracak adımlar atmaktır. Ülkemizin menfaati her neyi gerektiriyorsa, Türkiye ile iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Meclisi, yeni yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Meclis toplantısında yazılı açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin ülkede var olan sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirterek, “Halkın refah ve mutluluğunu artıracak adımlar atmaktır” açıklamasında bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin ülkede yıllardır kangrenleşmiş olan sorunların üzerine gittiğini ifade ederek, çözüm üretme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Üstel, “Ülke insanının menfaati her neyi gerektiriyorsa, ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da kökleşip gelişmesi için yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Dünyada da etkisinin artık çok açık bir şekilde hissedildiği küresel finansal ve ekonomik bir kriz yaşanmaktadır.

Bu krizin etkilerinin ülkemizde en asgari düzeyde hissedilmesi için hükümetimiz ne gerekiyorsa onu yapacaktır” dedi.

Halkın alım gücünün korunması ve ülke ekonomisinin gelişmesi konusunda hükümetin adımlar attığını söyleyen Üstel, “Hükümetimiz adımlar atmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

“Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak ülkemizin her alanda zor bir dönemden geçtiğinin bilinci ile hareket ediyoruz” diyen Berova, “Politikalarımızı bu bilinçle üretiyoruz” açıklamasında bulundu.

Üstel, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“Ülkemizin mukayeseli avantajlarını öne çıkararak küresel bir krizin yaşandığı bu dönemde ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin devam etmesini ve ekonominin büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Zaman aslında toplumsal seferberlik, birlik ve beraberlik zamanıdır.

Ana vatan Türkiye’nin yardım ve destekleri ile birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi ekonomik olarak çok daha iyi bir yerlere getirebiliriz.

Önümüzdeki dönemde yapısal sorunların aşılmasından başlayarak, ekonominin büyümesinin önündeki tüm engelleri kaldıracak düzenlemelere imza atacağız.

Yapacaklarımızla, “Böyle gelmiş, böyle gider” inanç ve anlayışını kökten değiştireceğiz.

Ülkemizde insanımızın yaşam seviyesini ve kalitesini daha yukarılara çekecek bir sürecin başlaması için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır.

Bu kapsamda kamuda verimliliğin artırılması noktasında gerekli tedbirler alınacaktır.

Ülke genelinde var olan alt yapı eksikliklerini gidermek gerektiğinin bilinci ile ana vatan Türkiye ile yeni projeleri hayata geçireceğiz.

Biz hükümet olarak yeni yasama yılının başlaması ile birlikte hizmet seferberliğini başlatacağız.

Halkına en iyi hizmeti veren bir yapı kurmak için adımlar atacağız.”

Üstel, hedeflerinin Kıbrıs Türk halkının refah ve mutluluğu olduğunu ifade ederek, “KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere taşınması mücadelesinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile buna hazır hale gelmesidir.

Kıbrıs konusunda Türkiye ile birlikte yürütülen KKTC’nin uluslararası alanda egemen bir devlet olarak yerini alması yönündeki çalışmalarda hükümet olarak biz üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapacağız.

Kıbrıs Türk halkı bu ada üzerinde hiçbir zaman azınlık olmamıştır ve olmayacaktır. Kurum ve kuruluşları ile güçlü, ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türkü için en büyük güvencedir.

Biz bu bilinçle hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.

Biz bu yolda mücadele ederken, maalesef siyasi olarak muhalefetin ülkenin gelişimi noktasında bu denli ayak diremesi son derece üzücüdür.

Göreve başladığım andan itibaren, tüm zorluklara rağmen, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalıştık.

Yaz tatili boyunca, milletvekili arkadaşlarım hiç ara vermediler. Komitelerde, ülkemizin önünü açacak ve yaşamı kolaylaştıracak yasalar için çalıştılar.

Yeni dönemde, daha uzun ve daha sıkı çalışarak, özellikle ekonomik anlamda ülkeyi rahatlatacak adımlar atacağız.

Son dönemlerde muhalefet ülkenin önünün açılması noktasından ziyade, ana vatan Türkiye ile KKTC’nin arasını açacak eylem ve söylemleri ön plana çıkarıyor.

Oysa, hem ülkemizin birlik ve bütünlüğünü öne çıkarma, hem de ana vatan Türkiye ile iş birliği içerisinde dünyaya daha güçlü bir mesaj verme şansımız var.

Birlikte çalışarak, daha güçlü ve emin adımları birlikte atarak KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması mücadelesinde yol alabiliriz.

Bölgesel ve küresel gelişmeler bizlere bir ana vatanımız olmasının önemini anlatıyor.

Biz ise, içeride sürekli kavga eden bir görüntü sergiliyoruz. İktidara düşen görevler olduğu gibi, muhalefete de düşen görevler vardır.

Ben bu vesile ile, ülkenin başbakanı olarak bir kez daha birlik ve iş birliği çağrısı yapıyorum.

Yeni yasama döneminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."