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Üstel, üst düzey temaslarda bulunmak için Ankara’da

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Başbakan Ünal Üstel üst düzey temaslarda bulunmak için Ankara’ya gitti.
Üstel, üst düzey temaslarda bulunmak için Ankara’da

Başbakan Ünal Üstel üst düzey temaslarda bulunmak için Ankara’ya gitti.

Başbakan Üstel’İn temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la bir araya gelmesi bekleniyor.

Başbakan Üstel’in Ankara gündeminin ana başlıkları arasında, 20 Temmuz tarihinde açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Yeni Ercan Havalimanı açılış hazırlıkları, Türkiye’den KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi ve iki ülke arasında çift yönlü çalışacak enterkonnekte sistemin kurulmasına yönelik ulusallarısı bir anlaşmanın imzalanması yer alıyor.

Başbakan Ünal Üstel’in bu temasların ardından yurda dönmesi bekleniyor.

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından Ankara’da yapacağı temsalrla ilgili açıklamalarda bulundu.
Üstel, toplantıda Ankara ziyareti ve Ercan Havalimanı’nın açılışı ile ilgili Ercan’da yapılanlar hakkında Merkez Yönetim kuruluna bilgi verdiğini kaydetti.
Başbakan, 20 Temmuz’dan sonra yeni Ercan Havalimanı ile hem Türkiye’ye hem de üçüncü dünya ülkelerine KKTC’nin penceresinin açacağıbı belirti.

Üstel, “Ankara ziyaretmiz çok önemlidir. Enerjide yaşanan sorunların yaşanmaması için Ankara’da kablo ile enerji konusunda Uluslararası bir protokol imzalayacağız. Elektrikte enterkonnekte sistemin imzasını atmak için bugün saat 18.00’da Ankara’ya gidiyorum. Yarın saat 14.00’te Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaları atacağız ve geri sayım başlayacak” dedi.

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