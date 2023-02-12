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Üstel: Vatandaşların canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alacak

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Üstel: Vatandaşların canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alacak
Üstel: Vatandaşların canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alacak

Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İsias Otel ile ilgili ceza soruşturması başlatması üzerine bir yazılı açıklama yaptı.

Yaşanan deprem felaketi sonrasında, hükümet olarak almış olduğumuz bir kararla deprem felaketinde İsias Otel’de yaşamlarını yitiren vatandaşlarımızla ilgili soruşturma açılmasını talep ettiklerini hatırlatan Üstel, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Metin Feyzioğlu, hükümetimize bugün yapmış olduğu bilgilendirme ile almış olduğumuz kararla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ve Adıyaman Başsavcılığı’nın konuya ilişkin bir ceza soruşturması başlatarak bugün İsias Otel’den bilirkişiler aracılığıyla gerekli numunelerin alındığını bize iletmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti makamlarına hiç zaman kaybetmeden atmış oldukları bu adımdan dolayı şahsım, hükümetim ve halkım adına teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki; soruşturma en kısa zamanda tamamlanacak ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının canlarını yitirmesine sebep olan tüm sorumlular hak ettikleri cezaları alacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle konuya ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.”

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