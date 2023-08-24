Üstel: "Yabancı mülk alımları ile ilgili tedbir çalışmaları başlattık”

Başbakan Ünal Üstel, İskele’den Karşıyaka’ya ülkenin birçok yerinde yabancı mülk alımları ile ilgili tedbir amaçlı bir komite kurulduğunu açıkladı.

Yabancı mülk toprak alımları konusunda kamuoyu gündemini de meşgul eden eleştirilere yönelik Başbakan şöyle dedi;

"Buna oturup seyirci kalmıyoruz. Açıklama yapmadık doğru ama bugün ifade ediyorum” diyen Başbakan Ünal Üstel, “Baktığımız zaman Esentepe’de Karşıyaka’ya yani adanın büyük bir kısmında yabancılar gelip burada ev alıyorlar. Bölgeleri, hepsini gezdim...

Ne olduğunu yakından da gördüm, hemen tedbir almak için de bir komite oluşturdum. Öncelikle şu bir gerçek; ülkemizdeki çarpık yapılaşma var.. Bizim toprağımızı almak içi yabancı ülkelerden de evet talep çoğaldı. Nasıl önleyebiliriz bunu çalışıyoruz…”