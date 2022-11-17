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Üstel yakıt var dedi, KIB-TEK bir çok yerde planlı kesinti açıkladı!

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Üstel yakıt var dedi, KIB-TEK bir çok yerde planlı kesinti açıkladı!
Üstel yakıt var dedi, KIB-TEK bir çok yerde planlı kesinti açıkladı!

Başbakan Ünal Üstel Kıb-Tek'de yakıt var dedi, KIB-TEK bir çok yerde planlı kesinti açıkladı!

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

17 Kasım 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler bölgesine elektrik verilemeyecektir.Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

 

PLANLI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

17 Kasım 2022 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı,Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi,MTG sahası,Petek Pastanesi,Gazi İlkokulu,Cambulat İlkokulu ve Suriçi bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. 

PLANLI KESİNTİ (GİRNE VE LEFKOŞA İLÇELERİ)

17 Kasım 2022 Perşembe günü orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel,Beşparmak Köy Yolu, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. 

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