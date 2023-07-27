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Üstel: "Yapılan artış Ağustos ayı içerisinde ödenecek"

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Başbakan Ünal Üstel; "Sosyal Yardım alan vatandaşlarımızın maaşlarına %42 artış yaptık."
Üstel: "Yapılan artış Ağustos ayı içerisinde ödenecek"

Başbakan Ünal Üstel’in Sosyal Yardım alan vatandaşların maaşları ile ilgili açıklaması şöyle;

“Gerek başbakanlık gerekse hükümet olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, sosyal yardım maaşı ile hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarımıza ayrı bir önem verdik. Onların yanında söz de değil, özde durduk.

Hayat Pahalılığı uygulama sistemlerini göreve gelir gelmez iyileştirdik. Maaşlarına yılda bir uygulanan hayat pahalılığını ikiye çıkardık. Bununla yetinmedik, maaşlarında %100'ü aşan bazı durumlarda %200'leri bulan iyileştirmeler gerçekleştirdik.

Bugün yine önemli bir adım daha atıyoruz. Sosyal Yardım Maaşlarına, vatandaşlarımızın alım güçlerini ve yaşam standartlarını korumak için elimizdeki imkanların dahi ötesine geçerek  %42'lik bir artış daha yapıyoruz.

Sosyal Yardım Maaşı alan kardeşlerimiz ay başı normal maaşlarını alacak. Yapılan artıştan kaynaklanan fark ise Ağustos ayı içerisinde kendilerine ek olarak verilecek. Böylelikle Ağustos ayı içinde yapılacak ek ödemelerle zamlı maaşlarına da kavuşmuş olacaklar.

Gerek başbakanlık gerekse hükümet olarak, sadece sosyal yardım maaşı alan vatandaşlarımızın değil, hangi sektörde olursa olsun ülkedeki tüm vatandaşlarımızın, yaşanan ekonomik sıkıntılardan en az şekilde etkilenmelerini sağlayacak, alım güçlerini koruyacak refah seviyelerini yükseltecek her tür adımı atmaya devam edeceğiz.”

 

Saygılarımla,

Ünal Üstel

Başbakan

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