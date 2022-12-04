  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Üstel: Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi

» »
Başbakan Ünal Üstel hükümet olarak yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi.
Üstel: Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi

Başbakan Üstel, hayvan üreticileri ve kasaplarla yapılan değerlendirmeler sonrasında et fiyatlarında bir miktar indirim yapıldığını belirterek, “Bu konudaki girişimler devam edecek. Bir yandan üreticilerimize daha çok üretmeleri konusunda desteklerimiz sürerken, diğer yandan et fiyatları istenen düzeyde olmazsa et ithali opsiyonunu yeniden gündeme alabiliriz” dedi.

“kaçak etİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENECEK”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçak yollarla et sokulmasının önüne geçilmesi için gerekli her türlü tedbiri alacaklarını açıklayan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan sınır güvenliği değerlendirme toplantısında Güney Kıbrıs'tan yasadışı yollarla KKTC'ye geçirilen kaçak et ve diğer ürünlerle ilgili sınırlarda alınacak önlemlerin ele alındığını kaydetti. Ünal Üstel, alınacak tedbirlerle birlikte ülkeye kaçak ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin girişinin engellenmiş olacağını, böylece halkın daha kaliteli ve sağlıklı ürünlere ulaşmasının güvence altına alınacağını bildirdi.

“SINIR BOYUNCA ÇAĞA UYGUN TAKİP SİSTEMLERİ KURULACAK”

Et kaçakçılığın önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını ve dijital denetimlerin artırılacağını, oluşturulacak hızır müdahale timlerinin izleme merkezinden gelecek uyarılara göre kaçakçılık girişiminde bulunanlara hemen müdahale edeceğini, bu arada  Ceza Yasasında değişiklik yapılarak kaçakçılığı önlemek için cezaların ağırlaştırılacağını anlatan Ünal Üstel, bu konudaki yasal düzenlemelerin ivedi şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

“ET KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ CEZA YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK”

Ceza yasası kapsamında yapılacak değişikliklerin önümüzdeki hafta bakanlar kurulunda görüşüleceğini dile getiren Başbakan Üstel, "ilgili bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin ortak çalışması ile alınacak önlemlerle et kaçakçılığın önüne geçileceğini" ifade etti.

“HIZIR MÜDAHALE EKİBİ OLUŞTURULACAK”

Başbakan Ünal Üstel oluşturulacak hızır müdahale ekiplerinin en kısa sürede göreve başlamasının sağlanacağını da ifade ederek bu ekiplerin sadece sınır kapılarında hizmet vereceğini ve et kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynayacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC MOK Yönetim Kurulu belirlendi03 Aralık 2022 Cumartesi 19:26
  • Yedikonuk'ta Bağımsız Mehmetçik Büyükkonuk Başkan adayı Çelebi'ye büyük ilgi03 Aralık 2022 Cumartesi 18:32
  • DAÜ-SEN'den söyleşi03 Aralık 2022 Cumartesi 18:28
  • Sağlık Bakanı Altuğra’dan Dünya Engelliler Günü mesajı03 Aralık 2022 Cumartesi 17:44
  • Ataoğlu: Sevgi varsa engel yoktur03 Aralık 2022 Cumartesi 17:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa’da düzenlenen etkinliğe katıldı03 Aralık 2022 Cumartesi 16:55
  • "Kutlama değil, icraat anlayışına ihtiyacımız var"03 Aralık 2022 Cumartesi 16:37
  • KKTC Mersin’de temsil edildi03 Aralık 2022 Cumartesi 15:59
  • Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı03 Aralık 2022 Cumartesi 15:45
  • Rahvancıoğlu: Rejim Partilerine Kötü Haber: Artık KDV Kaçıramayacaksınız!03 Aralık 2022 Cumartesi 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti