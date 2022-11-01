Üstel: Yeni büyük projelere imza atacağız

Başbakan Üstel, projenin tamamlanmasıyla, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen kendi finanse ettiği ve bugünün koşullarında 350 milyon TL’ye mal olan çok değerli ve modern bir cezaevine kavuşulduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, yeni Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başbakan Üstel’e, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bazı milletvekilleri ve bürokratlar eşlik etti. Ziyarette ayrıca, eğitim ve taşınma işlemleri için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yetkililer de hazır bulundu.

Başbakan Üstel ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün gurur günümüz” diyerek, UBP-DP-YDP hükümetinin kurulduğu günden beri icraatlarına devam ettiğini kaydetti. Üstel, göreve geldikleri ilk günden itibaren hükümet programında yazanları birer birer yerine getirdiklerini söyledi.

Ülkede birikmiş sorunları ele alıp, çözümleyeceklerini ve geçmişte cesaret edilemeyen reformlara imza atacaklarını söylediklerine işaret eden Başbakan Üstel, bugünün de o günlerden biri olduğunu vurguladı.

Öncelikle belediyeler reformu yasasını yaptıklarını ve bu nedenle Meclis’te gergin anlar yaşandığını hatırlatan Üstel, reformla birlikte 25 Aralık’ta 18 belediye ile yerel seçimlere gidileceğini belirtti.

Uzun süre halkın gündeminde olan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nı da Meclis’ten geçirerek, yürürlüğe koyduklarını ifade eden Başbakan Üstel, uzun süredir Cumhuriyet Meclisi’nin raflarında bekleyen ve hayati yasalardan biri olan Hal Yasası’nın da sonuna geldiklerini, ilerleyen günlerde bu yasayı da Meclis’ten geçireceklerini kaydetti.

Yeni Merkezi Cezaevi için 2017’lerde ihaleye çıkıldığını ifade eden Başbakan Üstel, yapımı tamamlanmasına rağmen bir türlü kullanıma açılamadığını söyledi. Öncelikle Ceza Yasası’nı ele alarak, Meclis’ten geçirdiklerini dile getiren Başbakan Üstel, hükümetin Mayıs ayında icraata başladığını hatırlatarak, 1 Temmuz’da taşınma işlemlerinin başlayacağını söylediklerini ve Temmuz'da taşınma işlemlerinin başladığını ifade etti.

“Bugün 1 Kasım bütün taşınma işlemlerini tamamladık” diyen Başbakan Üstel, yeni cezaevine tüm mahkumların taşındığını kaydetti. Projenin tamamlanmasıyla anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen kendi finanse ettiği ve bugünün koşullarında 350 milyon TL’ye mal olan çok değerli ve modern bir cezaevine kavuşulduğunu ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı ve diğer bakanlara yürekten teşekkürlerini sundu.

-“Yeni büyük projelere imza atacağız”



Bunun ilk olmadığını, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği projelerin arka arkaya geldiğini dile getiren Başbakan Üstel, UBP’nin hükümetlerinde ve yapılan mali iş birliği protokolü çerçevesinde her türlü projeye imza attıklarını kaydetti. Üstel, bundan sonra da anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde yeni büyük projelere imza atacaklarını vurguladı.

Yeni cezaevini açmak için ilk olarak büyük bir eksiklik olan yasayı geçirdiklerini, daha sonra da eksik olan erkek ve kadın gardiyan sayısını tamamladıklarını ifade eden Üstel, “Nice nice büyük projelere imza koymak kaydıyla hepimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.