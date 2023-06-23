Üstel, Yeni Ercan Havalimanı’nın deneme uçuşları 10 Temmuz tarihinde başlayacak! İşte detaylar...

Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs’ta yeni Ercan Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, yeni Ercan Havalimanı’nın deneme uçuşlarının 10 Temmuz tarihinde başlayacağını söyledi.

20 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’a geleceğini ve havalimanının açılacağını kaydeden Üstel, “Havaalanı bitti. Ufak tefek eksiklikler vardı, hepsi temin edildi... 20 Temmuz’da havaalanı açılacak. Yaptırım uyguladık, Türkiye Cumhuriyeti ikazları yaptı ve mutlu sona ulaştık” dedi.

“20 Temmuz’da Barış ve Özgürlük Bayramı’mızda artık havada da özgür olacağız” ifadesini kullanan Üstel, havalimanının güvenlik problemleri olmayan, dünydaki havalimanlarıyla eş değer bazı havalimanlarından çok daha üst düzeyde olduğunu kaydetti.