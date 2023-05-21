Üstel, yeni seçilen Çayönü Kalkınma Kooperatif LTD yönetimine mazbatalarını takdim etti

Başbakan Ünal Üstel, yeni seçilen Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'in başkan ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, mazbata takdim töreninde konuşma yapan Üstel, "Köy kooperatifleri ülkemiz için önemli kuruluşlardır. Hükümet olarak Köy Kooperatiflerinin desteklenerek kalkınmasını sağlamak en önemli görevlerimizin başında gelmektedir.” dedi.
Üstel, geçen günlerde seçimi kazanarak göreve gelen Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'in Başkanı Hasan Yahya ve yönetim kurulunda görev alacaklara başarı diledi.
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