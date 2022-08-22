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Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak

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Başbakan Ünal Üstel, Girne temasları çerçevesinde sırasıyla Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli köylerini ziyaret etti.
Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak

Köy kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Üstel, sorunları dinledi.

Başbakan Üstel’e temaslarında Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan da eşlik etti.

Bölgedeki yol sorunlarını yerinde inceleyen Üstel, Esentepe bölgesinin daha ileriye gitmesi için adımlar atıldığını kaydetti. Başbakan, sahil şeridinin düzenlenmesinin diğer turizm çalışmalarının altyapılarıyla birlikte yapıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde yapılan yol çalışmalarının 2023 sonuna kadar süreceğini ve yollardaki gerekli iyileştirmelerin de bu kapsamda yapılacağını ifade eden Üstel, sorunlara daha hızlı çözüm üretmek ve yerinde incelemeler yapmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, mezarlık bölgesindeki yol sorunu ile Esentepe gençliğine hizmet verecek spor salonunun bitirilmesi için de ellerinden gelen çabayı göstereceklerine işaret etti.

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