Üstel: Zafer İnanlarındır, Zafer UBP’nindir

Üstel, muhalefet partilerini de ‘yapılana engel olmak, yapılanı bozmak üzere vaatler vermekle’ eleştirdi.

UBP Girne Milletvekili ve adayı Dt.Ünal Üstel yaptığı açıklamada hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların iradesini sandığa yansıtması dileğini yinelerken ‘yeni kurulacak hükümetimizle birlikte özellikle en ön sırada yer alan sağlık sektörüne yönelik yatırım ve istihdamlarımız için plan ve programlarımız şimdiden hazırdır’ dedi.

Üstel, muhalefet partilerini de ‘yapılana engel olmak, yapılanı bozmak üzere vaatler vermekle’ eleştirdi.

Üstel’in açıklaması şöyle:

Saygı Değer Vatandaşlar,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu Pazar demokrasimizin olmazsa olmazı bir seçimi daha geride bırakacaktır. Cumhuriyetin ilanından beri geride bıraktığımız neredeyse tüm seçimler bize istikrarlı bir hükümete duyulan ihtiyacı her seferinde hatırlatmıştır.

Önümüzdeki seçim bu açıdan Kıbrıs Türk halkı için büyük bir fırsattır. Seçime katılım ciddi önem arz etmektedir. Hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtması en büyük temennimizdir.

İçinden geçtiğimiz kritik süreç istikrarlı ve uzun süreli bir hükümete ihtiyacı artırmıştır. İki yıldır Covid-19 ile mücadele eden ülkemiz ağır ekonomik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmış en önemlisi ise sağlık sistemimiz ciddi bir sınav vermiştir.

Ülkece verdiğimiz bu mücadelede de başta elini taşın altına koyan sağlık çalışanlarımız olmak üzere bakanlık görevimle bu savaşta yer almaktan onur duymaktayım. Güzel ülkemizin vefakâr sağlık çalışanlarının çırpınışına şahit olmak gelecek için bizleri umutlandırdığı kadar eksikliklerimizi de yüzümüze çarpmış ve dersler almamızı sağlamıştır.

Covid-19 sonrası dünyanın yine virüslerle ve farklı sağlık sorunlarıyla mücadele ile geçeceğini öngören bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak mevcut sağlık sistemimizin çok daha sağlam bir yapıya kavuşması için çok ciddi emek ve mücadele gerekmektedir.

Yeni kurulacak hükümetimizle birlikte özellikle en ön sırada yer alan sağlık sektörüne yönelik yatırım ve istihdamlarımız için plan ve programlarımız şimdiden hazırdır.

Ekonomimizde yaşanan daralmaya ve zor günlerden geçen sektörlerimiz içinde Ulusal Birlik Partisi kadroları bu ülkenin iş bilen, azimli ve en çalışkan kadrolarına sahiptir.

Vatandaşlarımızı işleri sadece yapılana engel olmak, yapılanı bozmak üzere ideolojik vaatler veren muhalefet partileri yerine iş bitirici, sorun çözen ve tek başına iktidar parolasıyla yola çıkan UBP’ye mühürleriyle destek vermeye davet ediyoruz.

Geleceğimiz için çocuklarımız için mutlu yarınlar için geçmişte olduğu gibi yarın da birlik olalım ve Ulusal Birlik Partisinde geleceğe yürüyelim.

Seçim öncesi son kez sizlere mutlaka sandığa gidin çağrımı yenilerken pazartesi günü doğacak güneşin şimdiden tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

Zafer inanlarındır, zafer UBP’nindir!