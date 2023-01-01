Üstel: Zorluklarla dolu bir yıl geride bırakılıyor

Başbakan Ünal Üstel, mesaj yayımlayarak halkın yeni yılını kutladı.

Başbakan Üstel mesajında, dış etkenlerden kaynaklanan ekonomik sıkıntılarla mücadele edilen, zorluklarla dolu bir yılın geride bırakıldığını belirterek yaşanan tüm sıkıntılara rağmen halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, alım gücünün ve refah seviyesinin korunması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Üstel “Görevi devraldığımız günden bugüne hükümet ortaklarımız ile birlikte sizlere hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu zorlu dönemde memurumuza, işçimize iş dünyasına, sanayicimize, tarım sektörüne, hayvancımıza, çiftçimize imkanlarımız çerçevesinde önemli katkılar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak attığımız yerinde ve doğru adımlarla vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmedik, kamuya ve özele bütçe imkanları dahilinde eşit kazanımlar sağladık” diye konuştu.

Üstel, hükümet olarak bir yıl gibi çok kısa bir sürede yarım kalan tüm projeleri yeniden başlattıklarını, sona gelen projelerin açılışlarını yaptıklarını ve ülkenin ihtiyaç duyduğu yeni ve büyük projeleri devreye soktuklarını ifade etti.

Girne Hastanesi’nin yapımına yeniden başlandığını, Alsancak-Lapta çevreyoluna finansman bularak projeyi yeniden başlattıklarını ve kısa bir sürede tamamlayıp açılışını yapacaklarını, Girne-Çatalköy çevreyolu projesini başlayabilecek bir duruma getirdiklerini anlatan Üstel, sosyal devlet anlayışının bir göstergesi olarak huzurevi yenileme projesini başlattıklarını ve sevgi evinin temelini attıklarını, çok yakında her iki projeyi de tamamlayıp hizmete açacaklarını söyledi.

Lefke-Güzelyurt çift şerit yolu tamamlayarak hizmete açtıklarını, Balalan- Yenierenköy yolunu halkımızın hizmetine sunduklarını belirten Üstel Lefkoşa kuzey çevre yolu ileKarpaz yollarını önümüzdeki yıl içerisinde tamamlama hedefinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, e-devlet projesinin en önemli bacağı olan veri merkezinin açılışını yaptıklarını ve önümüzdeki yıl e-devlet projesinin tam manasıyla hayata geçirileceğini belirterek yeni cezaevinin hizmete açıldığını, muhaceret affı, kısmi öğrenci afları ve elektrik borçlarına faiz affı getirildiğini, ayrıca elektrikte çoklu tarife dönemine geçtiklerini anlatı.

Anavatan Türkiye ile imzaladığımız protokollerle enerji giderlerini düşürerek önemli destekler sağladıklarını da söyleyen Üstel şunları kaydetti;

“İşverenlerimizin altı binden fazla çalışanına prim desteği sağladık. Tarımcımıza, hayvancımıza destekleri artırdık. Sadece son dönemde tarımcılarımıza yüz milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağladık, sosyal yardım alanların yılda bir kez uygulanan hayat pahalılığını ikiye çıkarttık. Böylelikle bu vatandaşlarımızın maaşlarında yüzde elliden yüzde yüze varan artışlar sağladık”.

Sıkıntıların aşılması yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında anavatan Türkiye’nin son derece önemli katkıları olduğunu da ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine Kıbrıs Türk Halkı adına teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl içerisinde projeler yanında önemli reformlara da imza attıklarını söyleyen Başbakan Üstel, bu çerçevede yerel yönetimler reformunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstel “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güçlü belediyeler, güçlü KKTC vizyonuna uygun olarak yeni atılım dönemini yerelden başlattık. Geçirdiğimiz reformla artık belediyelerimiz çok daha güçlü finansal yapılara sahip olacaktır. 18 beldemizin tamamının sıkıntılarını aşabilmesi ve halka hakettiği hizmeti götürebilmesi noktasında hükümet olarak elimizdeki tüm katkıyı yapacağız” dedi.

“Önümüzdeki yıl önceki yıla göre ekonomide önemli gelişmeler sağlayacağımıza ve güçleneceğimize inancımız tamdır” diyen Üstel, “Çok daha iyi, çok daha güzel çok daha umut verici bir yıl bizi bekliyor. Yeni yılda yarım kalan projelerimizi sürdürmeye ve tamamlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanı projesini, Girne limanı yenileme projesini ve yarım kalan ulaştırma projelerini tamamlayarak turizme önemli bir ivme kazandırmaya devam edeceklerini de vurgulayan Üstel, “Ekonomiden tarıma, ulaştırmadan turizme, sanayiden sağlığa, tüm alanlarda yeni projeler üretmeye ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, hükümet olarak dış politikada Türkiye ile birlikte oluşturulan iki devletli çözüm vizyonuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yeni çözüm vizyonuna destek olmaya devam edeceklerini de vurguladı.

Üstel “Yarınlar dünden çok daha güzel olacak. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız ve birlikte kazanacağız. Halkımız kazanacak, KKTC kazanacak” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, halkı trafik kurallarına ve yasalara uygun davranmaya, alkollü ve hızlı araç kullanmamaya çağırdı.

Üstel, herkesin yeni yılını da kutlayarak yeni yılın halka ve tüm dünya insanlığına sağlık mutluluk ve barış getirmesini diledi.