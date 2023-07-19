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Üstel:3-4 yıl içinde Türkiye’den kablo ile elektrik gelecek ve enerji alanında yaşanan sıkıntılar aşılacak

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Üstel:3-4 yıl içinde Türkiye’den kablo ile elektrik gelecek ve enerji alanında yaşanan sıkıntılar aşılacak
Üstel:3-4 yıl içinde Türkiye’den kablo ile elektrik gelecek ve enerji alanında yaşanan sıkıntılar aşılacak

Başbakan Ünal Üstel, ’de katıldığı ‘Burası Önemli’ programında Ankara temaslarını değerlendirdi. Temasları çerçevesinde Türkiye ile arasında oluşturulacak çift yönlü elektrik projesine yönelik devletler arası mutabakat metninin imzalanmasını tarihi bir adım olarak nitelendiren Başbakan, ’nin kurulduğu yıldan bu yana bir çok metine giren projeyi ’nin 40’ıncı yılının kutlanacağı bu dönemde gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Üstel, “1 yıllık fizibilite raporları çalışılacak ve ardından da kablo ile elektrik 3-4 sene içinde gelecek. Böylece ülkenin bu yönde yaşadığı sıkıntılar son bulacak” dedi.

Atılan imzanın sadece tarihi değil stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başbakan, “Kıbrıs Cumhuriyeti de İsrail ve Yunanistan ile bu yönde bir anlaşma ama kendilerinin imzaladıüğı anlaşmanın daha rantabl olduğunun ortada olduğunu ifade etti. Başbakan Üstel, asrın projesi olarak nitelendirdiği ilk proje olan suyun geldiğini; 2’nci büyük proje olan Ercan Havalimanı’nın yarın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacağını, 3’üncü büyük projenin de imzasının atıldığını belirtti. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın önemine işaret eden Başbakan Üstel, 20 Temmuz’un sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini belirtti. Başbakan o dönemde kendi köyünde yaşanan çatışmaları ve nasıl gazi düştüğünü anlattı. Ercan Havalimanı’nın bu özel günde açılmasının da çok anlamlı olduğunu ifade eden Başbakan, modern yapısıyla yeni Ercan’nın ’nin dünyaya açılan penceresi olacağını belirtti. Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılışın hemen ardından artık eski Ercan’a geçişin olmayacağını söyledi. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın önemine işaret eden Başbakan Üstel, 20 Temmuz’un sadece Türklere değil Rumlara da barış getirdiğini belirtti. Başbakan o dönemde kendi köyünde yaşanan çatışmaları ve nasıl gazi düştüğünü anlattı.

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