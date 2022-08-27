Üstel:Bizim niyetimiz ülkemize hizmet etmek, ülkemizi güçlendirmek

Başbakan Ünal Üstel köy gezileri kapsamında Çatalöy ve Esentepe’ye giderek bölge halkıyla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Bu çerçevede ilk olarak Çatalköy’e giden Başbakan Üstel, Düzkaya Spor Kulübü’nde halkala buluştu.

Başbakan’a ziyaretlerinde bazı bakanlar, milletvekilleri ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş de eşlik etti.

Üstel Çatalköy’de yaptığı konuşmada, özellikle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkililerinin açıklamalarına işaret ederek “bazıları popülizm yaparak halkı kandırmaya çalışıyorlar. ülkede karamsar bir tablo çizerek ulusal davaya zarar vermek ve ülkeyi bölmek için ellernden geleni yapıyorlar” dedi.

Ülke zor şartşlardan geçerken ateşten gömlek giyerek halka hizmet etme yolunda görev aldıklarını ifade eden Başbakan, halkın rahat edebilmesi, refaha kavuşması ve daha iyi günlere kavuşması için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Üstel, “ Bizim yaptıklarımız ortada yaklaşık 2 buçuk senedir bir pandemi yaşıyoruz. Dövizde dalgalanma var, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği sıkıntılar var sosyo ekonomik sıkıntılar var hepsini Anavatan Türkiye sayesinde imzaladığımız Mali İşbirliği Protokolü ile birer birer aşıyoruz. Dünyada bu kadar ekonomşik daralma olurken, bizde de sorunlar yaşanması doğaldır.buna rağmen çalışanları mağdur etmremek için hayat pahalılığını maaşlara yansıttık. Küçük esnafa destek primi verdik, Çiftçiyi hayvancıyı sosyal yardım alanları destekledik. Cemile yardımı alanlarla engelli bireylerin maaşını eşitledik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık. Korkmadan yılmadan bu kararları alıyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 2008’de ilk adımları atılan belediyeler reformuyla ilgili bugüne kadar yaşanan süreci ve yapılan çalışmaları da halka aktardı.

Çalışmaları Belediyeler Birliğiği ile işbirşliği içinde yürüttüklerini, muhalefetle ortak komite oluşturarak çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Üstel, “yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan raporda tüm partilerin imzası var” dedi.

Belli kriterler ışığında 28 belediyenin 18 belediyeye indirildiğini; Tatlısu, Beyarmudu ve Dikmen belediyleri noktasında bazı eleştiriler aldıklarını söyleyen Üstel, “biz kriterlere görte hareket ettik doğrulardan şaşmadan da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Üstel, “Bizim niyetimiz ülkemize hizmet etmek ülkemizi güçlendirmek bizim milli davamnız iki devlet üzerine onların davası ise başka. niyetleri öneri vermek değil ülkeyi sabote etmek. belediyeler yasasını da iptal etmeye çalıştılar. Mecliste konuşmamaıza fırsat vermediler. Bizler kent kezt gezip doğruları anlatacağız” dedi.

“UBP’nin dirayetli duruşuyla ilk reform yasasını geçirdik” diyen başbakan Üstel, çok mutluyuz yerel idarelerin daha iyi olabilmesi için çalışmaların devam edeceğini gelinen noktanın bir geçiş süreci olduğunu ifade etti.

Türkiye’de ve Güney’de de belediye sayılarının azaltıldığına işaret eden Üstel, bazı belediyelerin mali yapıları bozlulmuştu, büyğük belediyelerde bile mali yapı bozulmaya başladı bu birleşmeyle madım atmış olduk. 28’den 18’e indirdik devamını da getireceğiz” dedi.

Yüzölçümü ve nüfusa göre devletin belediyelere katksı olacağını anlatan Üstel, sözkonusu reformun belediyelerin bütçesini güçlendirmek, gelirlerini artırmak daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak ve halkın daha refah yaşayabilmesi için yapıldı” dedi. Başbakan, denetimlerin de artacağını tüm belediyelerin halka suyu aynı fiyattan satacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Bizim davamız insanımız. Bizim davamız ülkemiz. Bayrağımızın sonsuza dek dalgalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindekiler Çatalköy’den sonra Esentepe’yi ziyaret etti.

Esentepe Kültür Sarayı’na bölge halkıyla bir araya gelen Üstel burada da Esentepelilerin sorunlarını dinledi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan kısa bir konuşma yaparak Başbakan’a bölge sorunlarını aktardı.

2011’de temeli atılan kapalı spor salonunun artık tamamlanarak bölge gençliğine hizmet vermesini isteyen Erdoğan, yarım kalan asfaltlama çalışmalarının da bitirilmesini talep etti.

Başbakan Üstel, 2023 yılı içerisinde spor salonunun bitirileceği müjdesini vererek “ihale süreci devam ediyor. 1. Etap ihalesine çıkıldı süratle yapmını hızlandıracağız elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Üstel bölgedeki asfaltlama çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Esentepe’de de bölge halkına da Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa ilgili süreci anlatan Üstel, daha güçlü belediyelerle yolumuza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.