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Üstel,Çatalköy’de vatandaşı bilgilendirdi

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in , halkı sağlık alanında yapılan çalışmalar  ve covid -19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla başlattığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 
Üstel,Çatalköy’de vatandaşı bilgilendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in , halkı sağlık alanında yapılan çalışmalar  ve covid -19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla başlattığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 

Ekibiyle birlikte, geçtiğimiz hafta, Alsancak , Lapta , Karşıyaka, Çamlıbel Tepebaşı, Akdeniz   bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Üstel,bugün  Çatalköy’de vatandaşı bilgilendirdi. 

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, konuşmasına, tüm emekçilerin   1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak başladı ve bu toplantıları, sağlık alanında yapılan çalışmalar, Covid 19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve vatandaşın da sorularını yanıtlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.  

Bakan Üstel, 14 aydır, dünyayı sarsan ve ülkemize de yansımasıyla birlikte  ülkede  sağlık ve  ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek,  Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi..  Belediyeler   ve özel   laboratuvarlarla işbirliği içinde, daha önce  günlük 2500 olan  PCR  testlerini 10 bine yükseltildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin antijen testleriyle birlikte  test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan alanlarda testleri yaygınlaştırarak salgının önünü almak olduğunu  ifade etti. 

Aşılama konusunda yapılan çalışmalara değinen  Üstel,bu güne kadar  KKTC’ye 140 bin aşı gönderen  Anavatan Türkiye’ye  her konuda olduğu gibi  bu konuda KKTC’ye yaptığı katkılar için teşekkür etti.  AB’den ise 16 Bini AstraZeneca, 4 bini Biontech olmak üzere, 20 bin aşı geldiğini  kaydeden Üstel,Güney Kıbrıs’ın bu konuda da   Kıbrıslı Türklere adaletsiz davranarak,  7’de bir oranında aşı göndermek yerine kendisine gelen 250 bin aşının 10da birini gönderdiğini anımsattı. 

AB’den gelen son parti aşılarda bazı komplikasyonlara neden olduğu bilinen Astra Zeneca aşısının , KKTC’ye gönderildiğin dile getiren Üstel, Astra Zenece aşılarının , yurtdışına seyahat etmek isteyen vatandaşlara  talepleri üzerine sadece Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığını belirtti.   

Türkiye’nin gönderdiği Sinovac aşılarının , ülke genelinde  19 Merkezde  yapılmaya devam ettiğini dile getiren Üstel, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.  Aşılama konusunda şu anda en büyük kriterin  yaş ve kronik hastalık olduğunu kaydeden Üstel, birçok yerde, aşılamada 50 yaş üzerine kadar inildiğini anlattı. 

Hedeflerinin  11 Mayıs’a kadar  50 yaş aşılamasını bitirerek,  önceliği kurum kuruluşlarda,  riskli sektörlere vermek olduğunu vurgulayan Üstel, belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri, öğretmenler gibi risk gruplarını aşılayarak,  diğer sektörleri de  birer birer aşılamaya devam edeceklerini  kaydetti. 

Sağlık koşulların göz önünde bulundurarak,  otel karantinasının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için kriterleri belirleyerek, bileklikle  ev karantinası uygulamasını başlatıldığını anımsatan Üstel, 12 yaş altı çocuk sahibi olanlar, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastaları olanlara  bileklikle ev karantinası uygulamasını devam ettiğini söyledi. 

Üstel,Son olarak dün akşam açıklanan bir kararla, bayram tatilini ülkesinde geçirmek isteyen  öğrencilerin de  ev karantinası kapsamına alındığını anımsattı.   Ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığını ,  bu kapsamda, kapalı  devre turizmi başlattıldığını ifade eden  Üstel, turistlerin otellerinden  çıkmadan bileklik uygulamasıyla konaklama yaptığını kaydetti. 

Bu uygulamada, turistlere   şu ana kadar otellerinden çıkma izni verilmediğini dile getiren Üstel, otel dışına çıkma konusunda Haziran  ayı başında üst kurulun alacağı kararlara göre farklı  açılımlara gidilebileceğini  söyledi. 

Pandemi döneminde sağlık  alt yapısının da güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesiyle  Doktor  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni  ayrıldığını  belirten Üstel,hedeflerinin, Pandemi hastanesinde 60’tan 100 ‘e çıkarılan yatak sayısını 140 a çıkarmak olduğunu kaydetti. 

Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı  kararlar  ışığında, Haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak  yeni açılımları hayata geçirmek olduğunu da ifade etti. 

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