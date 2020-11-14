Üstel’den 15 Kasım Mesajı

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Üstel, Kıbrıs Türk halkının özgür ve kendi idaresinde yaşaması için 1878’den Anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974’te adaya askeri müdahalesine kadar geçen süreçte eşi benzeri görülmemiş varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini kaydederek, “Devletimize her koşulda sahip çıkmalıyız” dedi.
Üstel, Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, şehitlere, gazilere, Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerini sundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.