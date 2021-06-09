Üstel’den 50 bin doz Sinovac aşısı için Türkiye’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel yaptığı açıklamada Türkiye’den 50 bin doz aşı ülkemize ulaştığını söyledi.

Üstel açıklamasında;

“Anavatan Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkemize bu gece 50 bin doz Sinovac aşısını daha ulaştırmış, Türkiye Sağlık Bakanlığı ‘na ait ambulans uçakla gelen aşılar KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. Kovid-19 salgınının en başından bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye’nin desteği ile mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkemize aşıyı temin etmeye devam eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı yürekten teşekkür ederim.” dedi.