Üstel’den ‘Anayasa Mahkemesi’ yorumu: “Bazı maddeler dönebilir, düzeltiriz, tekrar yaparız”

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, belediyeler reformu olarak adlandırılan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceğini söyledi.

KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel, belediyeler reformu olarak adlandırılan Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası’nın bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nden dönebileceğini söyledi, “Yasa Anayasa Mahkemesi’ne gidebilir, bazı maddeleri de dönebilir, düzeltiriz, tekrar yaparız” değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, 15 gün içerisinde yerel seçimde yer alacak belediye başkan adaylarını belirleyeceklerini açıkladı.

51-95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nı yerel seçimden önce geçireceklerini ifade eden Üstel, “5-6 toplantıdan sonra Belediyeler Yasası da geçecek. Meclis açılmazsa, olağanüstü toplantıyla bu yasayı geçireceğiz” dedi.

Üstel, bu açıklamaları BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın programında yaptı.

“Bize göre yenilik, reform. Bazılarına göre değil…”

“Bazı belediyelerin birleşmesi ile havuzdan alacağı katkılar, Belediyeler Yasası’nın değişmesi ile yapıları değişecek. Bazı yetkiler değişecek, merkezden yetki devri olacak. İnşaat izinleriyle ilgili bütün sorunlar, Lefkoşa’ya taşınır. 51-95’te daha geniş, daha teferruatlı bu yasayı incelemek lazım ki eksiğimiz olmasın. Bazı belediyelerde inşaat izinler var, bazıları yok. Güney ve Kuzey Mesarya’da böyle bir hizmet yok. Her gün Lefkoşa’ya gitmektense, bölge belediyelere gidip, sorunu çözecek.

Bize göre yenilik, reform. Bazılarına göre değil, saygı duyuyoruz.

“Birlikte yapmaya gayret etsek de olmadı”

“Bazı konuları popülizm yapmayalım. Her ne kadar birlikte yapmaya gayret etsek de olmadı. Muhalefet istedi, ara verdik. Süratli şekilde yasayı bitirmek istedik. Anlaşamadık. Yaşananları herkes gördü, bu kadar toplumu germeye gerek yok.

Kürsü işgal oldu. Tüm UBP ve koalisyon ortakları baktık, bekledik. Eksiğimiz olabilir. Kimsenin Cumhuriyet Meclisi’ni işgal ettiğini görmedik. Sonra koalisyon ortakları da çıktı. Bunları yaşamasına gerek var mıydı? Bir ilk oldu. Reformlar yapılırken, sancılı olabilir. Dolayısıyla bu sancıyı gidermek iktidarın görevi. Konu, Anayasa Mahkemesi’ne de gidebilir, bazı maddeleri de dönebilir, düzeltiriz, tekrar yaparız. Mahkeme takdir ederse 28 belediye ile seçime gideriz.”

“Konsensüs sağlanırsa, belediye sayısını 12’ye, 6’ya da indirebileceğimizi söyledik”

“Belediyelerin birleştirme yasasını geçirdik. Cumhuriyet Meclisi’nde ortamı germeyelim, süratli şekilde yasaları geçirelim diye biz konuşmadık. Ama gördük ki, bilgiler doğru şekilde aktarılmıyor. Mecbur kaldık, belediye belediye her Cumartesi gezmeye başladık. Yaptığımız icraatın ne olduğunu, kimsenin özlük haklarına dokunmayacağımızı, hatta iyileştirmeye çalıştığımızı söylemeye başladık. Bunları yaptıktan sonra PM ile toplanıp, aday adaylarımızı belirleyeceğiz. Konsensüs sağlanırsa, belediye sayısını 12’ye, 6’ya da indirebileceğimizi söyledik. 15 gün içerisinde, yerel idarede bilgilendirmeyi yapıp, seçim startını verip, Anayasa Mahkemesi’nin kararı bekleyip, ona göre hareket edeceğiz.”

“51-95 sayılı yasayı yerel seçim öncesinde geçireceğiz”

“51-95 sayılı yasayı yerel seçim öncesinde geçireceğiz. Bütün partiler adaylarını tespit edecek. 5-6 toplantıdan sonra Belediyeler Yasası da geçecek. Meclis açılmazsa, olağanüstü toplantıyla bu yasayı geçireceğiz.

“15 Kasım’da Ercan Devlet Havaalanı’nı uçuşlara açmayı hedefliyoruz”

“Hizmet alımlarında, müsteşar müdürden, sıkıntı yaşarsa, bu günlerden geçerken istedikleri hizmeti alamıyorsa bildirsinler. Gerekli tedbirleri alacağız. 15 Kasım’da Ercan Devlet Havaalanı’nı uçuşlara açmayı hedefliyoruz.

Kıb-Tek yakıt ihalesi iptali…

“Kıb-Tek’te yapısal sorun çok. Enerji de sıkıntımız büyük. Bu sıkıntıları gidermek için geçmişte yaşadığımız sıkıntılar oldu. Teknecik Elektrik Santrali’ni incelettiriyoruz. Enerjinin büyük kısmını AKSA’dan satın alıyoruz. Kurumda da yapısal sorunlar var. Bir yasası olmalı, yasal düzenlemesi olmalı. En büyük bütçeye sahip kurumların başında KIB-TEK geliyor. İdari sorunlar var, mühendis arkadaşlarımız çoğu emekli çıktı. Mühendise eksik bir kurum. Büyük yapısal sorunları olan bir kurum. 1 aydır kurumu devraldık. A’dan Z’ye her sorunu inceliyoruz. Gönyeli’de 17 saat elektrik kesildi. Aynı sıkıntılar İskele bölgesinde. Alt yapı yok. İstikrarsız dönem, bunları getirdi.”