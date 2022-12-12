Üstel'den Asgari Ücret Açıklaması!

Başbakan Ünal Üstel Ulusal Birlik Partisi yerel yönetim vizyonu toplantısında konuştu.

Hayat Pahalılığıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Üstel yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacaklarını asgari ücreti de bu oranlara göre belirleyeceklerini söyledi.

Üstel ayrıca Asgari Ücretle ilgili iş vereni koruyacaklarını söyledi.

Şerit açıklaması...

Öte yandan Üstel, trafiğin sağdan akacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi, 'böyle bir şey olması söz konusu değil' dedi...

