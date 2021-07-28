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Üstel'den Berova'ya "Eşi için ayrıcalık istedi"

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Özdemir Berova için “çoluk çocuk bunlar, yeni vekil oldu” ifadesini kullandı.
Üstel'den Berova'ya "Eşi için ayrıcalık istedi"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel “Kendisi için bir şey istedi, yok dedik, aile eşrafına ayrıcalık istedi, kabul etmedik” diye Özdemir Berova’yı suçladı.

Özdemir Berova  sosyal medya hesabından Üstel'in televizyon açıklamasına cevap yayınladı.

Berova, “Bir televizyon programında 21 yıldır kamu hekimliği yapan ve görev yaptığı hastanede en kıdemli hekim olan eşimin adını siyasete karıştırarak yapılan beyanat ahlaksızca yapılan bir beyanattır. Benim için kullandığı ‘çoluk çocuk ve zat’ gibi kavramlara cevap vereceğim yer parti organlarıdır. Sinir kontrolünü kaybetmiş ruh haliyle yapılan bu beyanatı kınıyorum.” dedi.

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