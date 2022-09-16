  • BIST 3.370,39
  • Altın 977.768
  • Dolar 18.269
  • Euro 18.257
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Üstel’den birbiri ardına flaş açıklamalar

» »
Basınla buluşmasında Sunat Atun ve telkin ile ilgili sözleri gözdenkaçmadı
Üstel’den birbiri ardına flaş açıklamalar

Bir grup gazeteci ile kahvaltıda bir araya gelen Başbakan Üstel, kamuoyunda çok konuşulan bazı konuları anlatma fırsatı buldu.

Kahvaltıya katılan gazetecilerin paylaşımlarındaki bazı detaylar #gözdenkaçmadı

KIB-TEK süreci ile ilgili eski Bakan Sunat Atun’a gönderme yapan Üstel, “Yeni Başbakan olduğum gün, sayın bakan telefonlarını kapatıp yurt dışına gitti. Giderken de pahalı alım yapılmasından başka çaremiz olmadığını söyledi” dedi.

Türkiye ile ilişkiler ve telkin tartışmaları ile ilgili de Üstel “Telkin alıyor musunuz?” sorusuna “Telkin alsaydım Sunat Atun’u görevden almazdım, Çengiz Çoli’yi görevden almazdım.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sütlüce'de yangın!16 Eylül 2022 Cuma 11:47
  • Hayvanları zarar gören üreticiler tazmin edilecek16 Eylül 2022 Cuma 11:16
  • Öğretmenlere Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı16 Eylül 2022 Cuma 11:11
  • KTÖS,Okul Birleştirmesi Hakkında Basın Açıklaması Yaptı16 Eylül 2022 Cuma 10:27
  • Kamuda Kış Mesaisi Başlıyor16 Eylül 2022 Cuma 10:12
  • Başbakan'dan kabine açıklaması16 Eylül 2022 Cuma 10:09
  • Yetkili kılınan isimler yayımlandı16 Eylül 2022 Cuma 10:08
  • Hayvanları zarar gören üreticiler tazmin edilecek16 Eylül 2022 Cuma 10:07
  • Son 7 ayda en fazla erkek şiddeti Lefkoşa ile Gazimağusa’da yaşandı16 Eylül 2022 Cuma 10:06
  • Hayvanları zarar gören üreticiler tazmin edilecek16 Eylül 2022 Cuma 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti