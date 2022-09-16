Üstel’den birbiri ardına flaş açıklamalar

Basınla buluşmasında Sunat Atun ve telkin ile ilgili sözleri gözdenkaçmadı

Bir grup gazeteci ile kahvaltıda bir araya gelen Başbakan Üstel, kamuoyunda çok konuşulan bazı konuları anlatma fırsatı buldu.

Kahvaltıya katılan gazetecilerin paylaşımlarındaki bazı detaylar #gözdenkaçmadı

KIB-TEK süreci ile ilgili eski Bakan Sunat Atun’a gönderme yapan Üstel, “Yeni Başbakan olduğum gün, sayın bakan telefonlarını kapatıp yurt dışına gitti. Giderken de pahalı alım yapılmasından başka çaremiz olmadığını söyledi” dedi.

Türkiye ile ilişkiler ve telkin tartışmaları ile ilgili de Üstel “Telkin alıyor musunuz?” sorusuna “Telkin alsaydım Sunat Atun’u görevden almazdım, Çengiz Çoli’yi görevden almazdım.” diye konuştu.