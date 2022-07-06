Üstel'den CTP'ye populizm yapmayın cevabı!

Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, yakıt sağlayıcı firmadan kaynaklanan yakıt ve arızalar nedeniyle ülkede son günlerde yaşanan elektrik sorununu hızlı bir şekilde çözmek ve halkı mağdur etmemek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, Türkiye’den gönderilen 50 megawatt gücündeki iki adet jeneratörün 48 saat gibi kısa bir süre içerisinde devreye alındığını, trafo arızaları giderildiğini ve gereken yakıt temininin yapıldığını duyurdu, "Hükümet olarak vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ ÇABAMIZI POPÜLİST BİR YAKLAŞIMLA ELEŞTİRME GAYRETİ İÇİNE GİRMİŞTİR"

Üstel, “Hükümetimiz, halkımızın bayramı refah içinde geçirmesi çabası içerisindeyken, ana muhalefet partisi bu çabamızı popülist bir yaklaşımla eleştirme gayreti içine girmiştir" dedi.

Başbakan Üstel, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) elektrikte yaşanan sıkıntılar üzerine Başbakanlık önünde yapmış oldukları açıklamaya işaret ederek, "Ana muhalefet partisi Başkanı ve milletvekilleri, bugün Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada talep ettiği bilgi ve belgeleri, kendisi veya partisi adına, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddeleri gereğince devlet kurumlarımızdan yazılı olarak talep etmesi gerektiğini bildiğinden şüphem yoktur" diye konuştu.

"YAKIT ALIMI İÇİN ULUSLARARASI İHALEYİ BAŞLATTIK"

"Ana muhalefet partisinin bu şekilde popülizm yaparak, halkımızı bayram öncesi huzursuz etmeye ve kışkırtmaya çalışmasına gerek yoktur" diyen Üstel, devlet olarak ülkenin huzur ve refahı için almış oldukları kararların arkasında olduklarını ve halkın bir gün daha elektriksiz kalmaması için gereğini yaptıklarına vurgu yaptı, yakıt alımı için uluslararası ihaleyi de başlattıklarını duyurdu.

Üstel, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisinin mahkemeye başvurduğunu söyleyen ana muhalefet liderinin, yargıya intikal etmiş meselelerle ilgili yorum yapılmaması gerektiğini herkesten iyi bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hükümetimiz, halkımızın refahını ve yaşam kalitesini artıracak, yüzünü güldürecek icraatları hayata geçirmek için özverili çalışmalarına, Anavatanımız Türkiye’nin de verdiği güçlü destekle devam edecektir.”