Üstelden , 'fuzuli gider' açıklaması

Başbakan Ünal Üstel, 'fuzuli gider' söylemine ilişkin bir açıklama yaparak, bakanlıklardaki fuzuli giderlerin azaltılması anlamını taşıdığını maaş kesintisi ve hayat pahalığı verilmemesiyle bir ilgisi olmadığını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğu ortak basın açıklamasında, ‘fuzuli giderlerin azaltılması’na yönelik söylemine açıklık getirdi.

Başbakan Üstel, söylemin, bakanlıklardaki fuzuli giderlerin azaltılması anlamını taşıdığını, ‘maaş kesintisi’ ve ‘hayat pahalılığı’ verilmemesiyle bir ilgisi olmadığını aktardı.

MOBİL ELEKTRİK SANTRALLERİ ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’ye gönderilecek olan 40 milyon Dolar değerindeki 2 mobil treyler elektrik santralinin hem mazot hem de gaz ile çalışacağı, acil enerji ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca; 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait turizm teşviklerinin ödenmeye başladığı da aktarıldı.