Üstel’den Halk Sağlığı İle Salgınla Mücadele Hakkında Bilgilendirme Ziyaretleri

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hedefin, hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde PCR testlerini yaygınlaştırarak, salgının önünü almak olduğunu belirtti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hedefin, hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde PCR testlerini yaygınlaştırarak, salgının önünü almak olduğunu belirtti.



Sinovac aşılarının, ülke genelinde 19 merkezde, AstraZeneca aşılarının ise sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılmaya devam ettiğine işaret ederek, 11 Mayıs’a kadar 50 yaş aşılamasını bitirerek, önceliği belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri ve öğretmenler gibi risk gruplarına vermeyi hedeflediklerini söyledi.

Nisan ayı ortasında ülkede başlatılan kapalı devre turizm uygulaması kapsamında, turistlere şu ana kadar otellerden çıkma izni verilmediğine işaret eden Üstel, “Otel dışına çıkma konusunda haziran ayı başında Sağlık Üst Kurulu’nun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini” belirtti.



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, halk sağlığı alanında yapılan çalışmalar ve koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmeler hakkında halkı bilgilendirme toplantılarına hafta sonu da devam etti.

Üstel, salgın kuralları çerçevesinde yapılan bilgilendirme toplantıları çerçevesinde, cumartesi günü Çatalköy, Ozanköy, Beylerbeyi, Arapköy, Karaağaç, Beşparmak, Bahçeli ve Esentepe'de vatandaş ile bir araya geldi.



“AŞILAMADA 50 YAŞ ÜZERİNE KADAR İNİLDİ”

Bakan Üstel, 14 aydır ülkenin hem sağlık hem de ekonomisini etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarını paylaştı.

Üstel, belediyeler ve özel laboratuvarlarla işbirliği içinde PCR test sayısının 10 bine kadar yükseltildiğini belirterek, hedeflerinin hızlı antijen testleriyle birlikte PCR test sayısını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan sektörlerde PCR testlerini yaygınlaştırarak, salgının önünü almak olduğunu ifade etti.



Aşılama konusundaki çalışmalara ilişkin Üstel, Türkiye’ye göndermiş olduğu aşılar nedeniyle KKTC’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



Bakan Üstel, Avrupa Birliği’nden (AB) 16 bini AstraZeneca, 4 bini Biontech olmak üzere toplam 20 bin aşı geldiğini kaydeden Üstel, “Güney Kıbrıs’ın bu konuda da Kıbrıslı Türklere her zamanki adaletsiz davrandığını ve göndermesi gereken aşı oranında göndermediğini” söyledi.



Bakan Üstel, Türkiye’nin gönderdiği Sinovac aşılarının, ülke genelinde 19 merkezde yapılmaya devam ettiğini, AstraZeneca aşılarının vatandaşlara talepleri üzerine sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığını kaydetti.



Aşılama çalışmaları hakkında vatandaşa bilgi veren Üstel, aşılamada şu anda “başlıca kriterin yaş ve kronik hastalıkları” olduğunu, 50 yaş üzerine kadar inildiğini kaydetti. Üstel, hedeflerinin; 11 Mayıs’a kadar 50 yaş aşılamasını bitirerek, öncelikli olarak, belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri, öğretmenler gibi risk gruplarını aşılayarak, diğer sektörleri de birer birer aşılamak olduğunu söyledi.



“KKTC VATANDAŞI ÖĞRENCİLER BUGÜNDEN İTİBAREN EV KARANTİNASI KAPSAMINA ALINDI”

Sağlık Bakan Ünal Üstel, bilgilendirme toplantılarında, sağlık koşulları dikkate alınarak ve salgının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için başlattıkları elektronik bileklikle ev karantinası uygulaması hakkında da bilgi verdi.

Bakan Üstel, “sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak, otel karantinasının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için kriterleri belirleyerek, bileklikle ev karantinası uygulamasını başlattık. 12 yaş altı çocuk sahibi olan aileler, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara bileklikle ev karantinası uygulamasının devam ediyor” dedi.

Üstel, Sağlık Üst Kurulunun cuma günü aldığı kararlar çerçevesinde bayram tatilini ülkede geçirmek isteyen yurt dışında okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin, güncel öğrenci belgelerini havalimanında ibraz etmesi halinde, bugünden itibaren ev karantinası kapsamına alındığını da anımsattı.



“KAPALI TURİZMDE TURİSTLERİN OTEL DIŞINA ÇIKMA KONUSUNDA HAZİRAN AYI BAŞINDA FARKLI AÇILIMLARA GİDİLEBİLİR”

Bakan Üstel, kapalı devre turizminin başlatıldığına ve ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığına işaret ederek, “yerli üretimin tüketildiği merkezlerin başında otellerin geldiğini, turizm de yapılan bu açılımın üreticiye de yansıdığını” kaydetti.



Kapalı devre turizm uygulaması kapsamında, turistlere şu ana kadar otellerden çıkma izni verilmediğine işaret eden Bakan, “otel dışına çıkma konusunda haziran ayı başında Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini” söyledi.



“PANDEMİ HASTANESİNDE YATAK SAYISINI 100’DEN 140’A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Üstel, ülkede yaşanan salgın döneminde sağlık alt yapısının güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesi’yle Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ayrıldığını ifade ederek, Pandemi Hastanesi’nde 60’tan 100’e çıkarılan yatak sayısını 140’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Bakan Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlar ışığında, haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni açılımları hayata geçirmeyi hedeflediklerini de belirtti.



ESENTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN BÖLGENİN SORUNLARINI BAKAN’A AKTARDI

Üstel, bazı bölgedeki sağlık hizmetleri konusundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda Sağlık Bakanlığının çalışmalar başlattığını söyledi.



Bahçeli, Karaağaç ve Esentepe'de Bakan’a eşlik eden Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bölgenin sorunlarıyla ilgili beklentilerini Üstel’e aktardığı da belirtildi.



Üstel, Bahçeli'de ve Karaağaç'da kapalı bulunan Sağlık Merkezlerinin eksikliklerinin giderilerek, en kısa sürede aktif hale getirilmesi ve özellikle yaz aylarında nüfusu artan Esentepe Bölgesi'ne hizmet veren Esentepe Sağlık Merkezi'nin geliştirilmesi eksiklerinin giderilmesi ve 24 saat hazır bulunacak bir ambulansın tahsis edilmesi yönünde çalışma başlattıklarını açıkladı.