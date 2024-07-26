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Üstel’den Medyaya: Yalan yanlış haberlerle bir takım oyunlar oynanıyor

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UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel Lefke’de bir etkinlikte son günlerde çıkan haberlerle ilgili konuştu.
Üstel’den Medyaya: Yalan yanlış haberlerle bir takım oyunlar oynanıyor

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel Lefke’de bir etkinlikte son günlerde çıkan haberlerle ilgili konuştu. Son günlerde UBP üzerine bir çok fıkralar anlatıldığını” ifade eden Üstel, göreve başladıkları günden ülkede istikrar sağladıklarını, yasalar, yatırımlar, eksik kalan işler üzerine bir çok açılımlar iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.  

“Yalan yanlış” haberler ile bir takım “oyunlar oynandığını”, isimler verildiğini belirten Üstel, “Ülkede UBP’nin yaptığı eserler, işler, projeler ortada. Türkiye ile her alanda işbirliği var. Partide her bölgede demokratik bir seçim süreci var. Bunları nereden çıkarıyorsunuz diye düşündüğümde, nedeni az önce söylediğim gibi ortada” diye konuştu.   “Federasyon artık yok, egemen eşit iki devlet var” açıklamaları sonrası bu oyunların başladığını belirten Üstel, “UBP dimdik ayaktadır, kenetlenerek kurultayını yapacak ve yeni yasama yılına başlayacak. Demokrasi çalışıyor, dedikodulara karnımız tok” dedi.

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