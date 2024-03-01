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Üstel'den mesaj: Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek

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Başbakan Ünal Üstel, kamu vicdanını derinden yaralayan, toplumda büyük bir infial yaratan asrın felaketinin sorumlularıyla ilgili adalet yerini bulana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.
Üstel'den mesaj: Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek

“1-7 Mart Deprem Haftası’nı, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşana asrın felaketinin yüreğimizde açtığı derin yaraları sarmaya çalışarak, yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, insanlarımız için hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürerek idrak ediyoruz” diyen Üstel, ortak acının da mücadelenin de bitmediğini, hukuk sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Üstel’in mesajı şöyle: 

“1-7 Mart Deprem Haftası’nı, geçen yıl 6 Şubat’ta yaşana asrın felaketinin yüreğimizde açtığı derin yaraları sarmaya çalışarak, yitirdiğimiz Şampiyon Meleklerimiz, insanlarımız için hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürerek idrak ediyoruz. Ortak acımız da mücadelemiz de bitmedi… Hukuk sürecini yakından takip ediyoruz ve edeceğiz. Kamu vicdanını derinden yaralayan, toplumumuzda büyük bir infial yaratan asrın felaketinin sorumlularıyla ilgili adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek...

Hükümetimiz, 6 Şubat deprem felaketinden gerekli dersleri çıkarmış, eksiklerimizi gidermek ve yaşam alanlarımızı depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmıştır.

“İnsanımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir” diyerek, ülkemizde yaşanan doğal olayların birer felakete dönüşmemesi için, siyaset üstü bir anlayışla hareket ettik, paydaş tüm kesimler ve bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda yapılarımızı yeniden gözden geçirdik. Alınması gereken her tedbiri aldık ve alıyoruz.

Başbakanlık çatısı altında, bilim insanları ve sivil toplumla kurulan Deprem Komitesi aralıksız  olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu binaları ve okulların risk ölçümleri yapılmış, güçlendirme projeleri ise devam etmektedir.

Hastaneler ve diğer kamu kurumları ile ilgili çalışmalar da sürmektedir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ihtiyaç ve gereksinim duyduğu personel istihdam edilmiş, ekipman tedarik edilerek, teşkilatımız güçlendirilmiştir. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımızı daha da güçlendirmek adına çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.

Bu bilinç ve duyarlılıkla bireyden topluma, her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ancak, deprem ve diğer afetlerin sebep olacağı zararların azaltılabilmesi konusunda devletimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor.

Halkımızla birlikte, ortak akıl ve iş birliği içerisinde tüm sıkıntıların ve sorunların üstesinden geleceğimizi biliyorum.

Deprem Haftası’nın deprem bilincinin artırılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesile ile bir kez daha, 6 Şubat deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, halkımıza ve milletimize başsağlığı, tüm insanlığa afetsiz günler diliyorum.”.

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