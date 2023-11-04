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Üstel'den organ bağışı çağrısı

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Başbakan Ünal Üstel, “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hayat kurtarmak, farklı umutlara kucak açmak için haydi organ bağışı yapalım…" dedi.
Üstel'den organ bağışı çağrısı

Başbakan Ünal Üstel, “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Her yıl organ bağışı bekleyenlere dikkat çekmek ve organ bağışını destekleyip, yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’ vesilesiyle, hükümet olarak,  hayati öneme sahip bu insani konuya büyük önem verdiğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Üstel, “Sadece bir siyasetçi, Başbakan ya da eski bir Sağlık Bakanı olmamın çok ötesinde, evladı için hassasiyet yaşamış bir baba olarak, bağışlanacak her organın bir canın hayata tutunması demek olduğunun, toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi en büyük arzumdur” ifadelerini kullandı.

 

Üstel, şöyle devam etti:

“Hayat kurtarmak, farklı umutlara kucak açmak için haydi organ bağışı yapalım… Unutmayalım ki, hepimiz bir gün organ bağışına muhtaç olabiliriz… Bu duygu ve düşüncelerle, bütün insanlığın organ bağışı konusundaki farkındalığının artması dileklerimle, vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor, herkese sağlıklı günler diliyorum…”

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