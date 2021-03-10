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Üstel'den Saner'e geçmiş olsun ziyareti

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" Bakan Üstel, Başbakan  Saner'i ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı geçmiş olsun dileklerini iletti "
Üstel'den Saner'e geçmiş olsun ziyareti

" Bakan Üstel, Başbakan  Saner'i ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı geçmiş olsun dileklerini iletti "

Başbakan Ersan Saner, bugün sabah saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur. Başbakana yapılan muayene ve ön tetkiklerin ardından tansiyonunun yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Önlem amaçlı Koroner anjiyografiye alınan Başbakan Saner’in kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir problem tespit edilmemiştir.  Sağlık durumu stabil olan ve halihazırda ve gözetim altında bulunan Başbakan Saner'in gün içerisinde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel Başbakan Ersan Saner'i ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi almış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

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