Üstel'den Tatar’ın Rum tarafına sunduğu önerilerine destek

Başbakan Üstel, “Bu iş birliği önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda başta Rum tarafından olmak üzere, ilgili tüm taraflardan olumlu tutum bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başbakan Üstel’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider Nikos Anatasiades’e iletilmek üzere hazırladığı ve dün (1 Temmuz 2022) BM Genel Sekreteri Yardımcısı Muavini Sayın Miroslav Jenca ile görüşmesinde sunduğu iş birliği önerilerini hükümet olarak destekliyoruz.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kuvvetle desteklenen ve eşitlik temelinde Rum muhataplarıyla birlikte çalışma iradesini gösteren, dört başlıktan oluşan iş birliği önerilerinin, adamızın ve bölgemizin barış, istikrar ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın yaptığı, Rum tarafı ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iş birliği yapılmasını öngören bu iş birliği önerilerinin hayata geçirilmesi konusunda başta Rum tarafından olmak üzere, ilgili tüm taraflardan olumlu tutum bekliyoruz.”