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Üstel'den tutuklanan eczacı ve doktorlar hakkında açıklama

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Başbakan Ünal Üstel mecliste yaptığı konuşmasında, ilaç konusunda yaşananların çok uzun zaman gündemde kalması taraftarı olmadığını belirterek, eczacı ve doktorların yaşanmaması gereken bir süreci yaşadığını kaydetti.
Üstel'den tutuklanan eczacı ve doktorlar hakkında açıklama

Dün polis müdürünü çağırarak bu sürecin gündemden kaldırılmasını istediğini söyleyen Üstel, bu soruşturmanın hızlıca yapılarak, sonuçlandırılmasını istediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlıların mahkemeye götürülmesinin herkesi üzdüğünü dile getirilen Üstel, mahkemeye giderken kelepçeyle götürülmesi konusunu ele alarak, usullerin güncellenmesi için Barolar Birliği'yle bir heyet kurulduğunu söyledi. Üstel, polis müdürlüğüyle çalışma yapıldığını ve tutukluların nasıl taşınacağı konusunda tespitler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kimlere kelepçe takılıp takılmaması ayrımı olmamasından dolayı istenmeyen olayların yaşandığını söyleyen Üstel, polisin uygulamasının güncellenmesi çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Güncellenmesi gereken yasaların acilen güncellenmesi için Barolar Birliği ile komite kurularak çalışılması konusunda gerekenin yapılacağını söyleyen Üstel, ülkenin geleceği adına yasaların güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Ülkenin lokomotif sektörünün turizm ve eğitim olduğunun herke tarafından bilindiğini dile getiren Üstel, üniversitelerin kaliteyi artırmak için de gerekli kalitenin artırılması çalışmaların yapılmaya başlandığını söyledi.

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