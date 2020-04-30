Üstel:Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir

Hükümetin almış olduğu Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında almış olduğu tıbbi maske kullanım şartı ile birlikte, hem bulaşmayı hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre dostu çöp kutularının dağıtımına bugün başladı.

Özellikle insanların en yoğun şekilde kullandıkları market ve eczanelere dağıtılacak olan ve tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan maske ve eldivenlerin bulaşa yol açmayacak şekilde imha edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, çevre dostu çöp kutularının ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılmasına, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nce, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de katılımıyla, Alsancak ve Lefkoşa’daki marketlerde başladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından, ülke genelindeki market ve eczanelere yönelik olarak, tıbbi atık ve tıbbi eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve imha edilmesi için bugün dağıtımına başlayan çevre dostu çöp kutularının Alsancak ve Lefkoşa’daki dağıtım yerlerini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel’e, Alsancak bölgesindeki çöp kutularının dağıtımında, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lefkoşa bölgesindeki dağıtımda da Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da eşlik etti.

Bakan Üstel Alsancak bölgesindeki markette yapılan ve tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir biçimde toplanıp, imha edilmesini kolaylaştıracak olan çevre dostu çöp kutularının dağıtımında kısa bir de konuşma yaptı.

Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde salgının yayılmadan önüne geçildiğini anımsatan Üstel, ancak dünyada ve ülkemizde salgının uzun süreçte gitmeyeceğinin bilincinde olunması ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki süreçte işyerlerinin açılmasıyla birlikte daha çok korunma yöntemlerine ihtiyaç olacağını da anımsatan Üstel, maske ve eldiven kullanımının zaruri olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Üstel, küresel pandemi haline gelen Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında hükümetin almış olduğu radikal tedbirler kapsamında yer alan tıbbi maske kullanılma zorunluluğunun, kullanılmış maskelerin bulaş riski taşımadan en sağlıklı biçimde nasıl imha edileceği sorununu da beraberinde getirdiğini belirtti.

Çevre Koruma Dairesi tarafından geliştirilen, çevre dostu çöp kutuları sayesinde, bu riskin en aza indirileceği ve kullanılmış tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanarak imha edilmesinde büyük kolaylık sağlayacağına olan inancını dile getiren Bakan Üstel, ülke genelindeki tüm market ve eczanelere dağıtılması kararı aldıklarını belirtti.

Dağıtılan çevre dostu çöp kutuları ile birlikte, nasıl kullanılacağına yönelik olarak da, Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan talimatların da yazılı olarak market ve eczanelere verildiğini de belirtti.

“Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu nedenle, hükümet olarak aldığımız tedbirlere ek olarak, bu tedbirlerin en sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi de bizlerin görevidir. Bu nedenle, ülkenin her bir noktasındaki market ve eczanelere, bu çöp kutularının dağıtımına bugün başlıyoruz” diyen Bakan Üstel, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde, dağıtılan çöp kutularında toplanacak tıbbi malzemenin, en sağlıklı bir şekilde imha edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakan Üstel, “halkımızdan isteğimiz, kullandıkları bu tıbbi malzemeleri, dağıtımını yapacağımız çöp kutularına atmalarıdır. İnancım odur ki, Covid-19 mücadelesinde, dünya ülkeleri arasında ülkemizin büyük başarı elde etmesinde büyük katkısı olan halkımız, bu uygulamaya da önem gösterecektir” dedi.

Çağakan: “Alışkanlıklarımızın değişmesi gerekli”

Çevre Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ise yaptığı açıklamasında, dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledi…

Ataser: “uygulamadan dolayı Bakanlık yetkililerini kutlarım”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, bu uygulamamanın Alsancak Belediyesi’nden başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Alsancak halkının başlatılan bu uygulamaya uyması gerektiğini dile getirdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ayrıca bu güzel uygulamadan dolayı Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e ve Bakanlık personeline teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bugün uygulamaya koydukları ve ülke genelindeki market ve eczanelere, Çevre Koruma Dairesi tarafından dağıtılmasına başlanan çevre dostu çöp kutularının Alsancak’taki dağıtım noktasını ziyareti ardından, Lefkoşa’daki dağıtım noktasını da ziyaret etti.

Bakan Üstel’in Lefkoşa’daki çevreci çöp kutuları dağıtım noktasında HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da eşlik etti.

Manavoğlu: “Bu uygulama ile normalleşme sürecine büyük katkı sağlanacak”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yaşanan salgının ardından ülkede bir süre normalleşme süreci yaşanacağını kaydetti.

Bu normalleşme sürecinden geçerken, salgınla ilgili sıkıntıların devam edeceğini belirten Manavoğlu, “Turizm ve Çevre Bakanlığımızın projesi olan, özellikle kullanılmış eldiven ve maskelerin doğru bir şekilde imha edilmesi ülkemiz için çok önemlidir” dedi.

Manavoğlu ayrıca, vatandaşların bu uygulamaya dikkat etmeleri halinde, normalleşme sürecine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.