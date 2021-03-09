  • BIST 1.549
  • Altın 421,710
  • Dolar 7,6445
  • Euro 9,0910
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Üstel:''Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”

» »
Sağlık Bakanı Üstel, ‘hızlı test’ olarak da bilinen antijen testlerin ve mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı
Üstel:''Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”

Sağlık Bakanı Üstel, ‘hızlı test’ olarak da bilinen antijen testlerin ve mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı

Üstel, PCR test sayısını arttırmak için test merkez sayısını ve laboratuvardaki makine sayısını arttıracaklarını da belirtti... “Yeni cihazlar almak adına ihale süreci başladı. Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”

Üstel, Türkiye’den gönderilen 20 bin doz aşı ile ikinci doz aşılamanın yapıldığını, birinci doz aşılamaların şu an için durduğunu belirtti... “Türkiye Cumhuriyeti'nden aşılar gelmeye devam edecek. Dijital aşı programı çok yakında devreye girecek ve aşı uygulaması devam edecek”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel:''Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”09 Mart 2021 Salı 18:42
  • Dr. Yağmur Aldağ:Komplo teorileri ve hurafelerden kendinizi sakının!09 Mart 2021 Salı 18:22
  • CTP, Lİllİe’yi kabul etti09 Mart 2021 Salı 17:45
  • Saner, İrsen Küçük’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı…“Hep zor görevlerin ve zor dönemlerin adamı”09 Mart 2021 Salı 17:34
  • Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak09 Mart 2021 Salı 17:32
  • Bakan Canaltay ile Başkan Arter Salamis Yolu’nda arızalı yol aydınlatmalarını inceledi09 Mart 2021 Salı 17:26
  • Lefke’de ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yapıldı09 Mart 2021 Salı 17:22
  • Tatar:''Bir sonuç alırsak,Kıbrıslı Rumlar da dahil olmak üzere tüm Kıbrıslılar faydalanacak"09 Mart 2021 Salı 16:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar TRT WORLD’e konuştu09 Mart 2021 Salı 16:32
  • İrsen Küçük yarın anılacak09 Mart 2021 Salı 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti