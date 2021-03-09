Üstel:''Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”

Sağlık Bakanı Üstel, ‘hızlı test’ olarak da bilinen antijen testlerin ve mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı

Sağlık Bakanı Üstel, ‘hızlı test’ olarak da bilinen antijen testlerin ve mutasyona uğrayan virüsün varyantını tespit eden kitlerin dün KKTC’ye ulaştığını açıkladı

Üstel, PCR test sayısını arttırmak için test merkez sayısını ve laboratuvardaki makine sayısını arttıracaklarını da belirtti... “Yeni cihazlar almak adına ihale süreci başladı. Hedefimiz 10 bin test sayısına çıkmak”

Üstel, Türkiye’den gönderilen 20 bin doz aşı ile ikinci doz aşılamanın yapıldığını, birinci doz aşılamaların şu an için durduğunu belirtti... “Türkiye Cumhuriyeti'nden aşılar gelmeye devam edecek. Dijital aşı programı çok yakında devreye girecek ve aşı uygulaması devam edecek”