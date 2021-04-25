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Üstel:Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa cezasına katlanacak

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Üstel:Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa cezasına katlanacak
Üstel:Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa cezasına katlanacak

ağlık Bakanı Ünal Üstel, ekibiyle birlikte Girne bölgesinde sağlıkla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Üstel, koronavirüs önlemlerinde hiçbir şekilde tavizleri olmadığını belirterek Ercan Havalimanı’ndan karantina koşullarına uymadan çıkan kişilerin tutuklandığını, gerekli araştırmanın sürdüğünü söyledi. Üstel, “Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa yasaların öngördüğü cezalara da katlanacaklardır” dedi.

Bakan Üstel, Karaoğlanoğlu, Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Çamlıbel, Tepebaşı ve Akdeniz Köyü'nde ziyaretlerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vatandaşların sorularını ve beklentilerini dinlemek sağlıkla ilgili gelişmeleri aktarmak için bakanlık yetkilileri ile Girne Bölgesi'nde pandemi kurallarına uygun şekilde ziyaretler  gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Üstel, göreve  geldiklerinden bu yana dünyayı sarsan ve ülkeye de yansımasıyla birlikte sağlık ve ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı'nın gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalıştığını belirterek yapılan açılımları aktardı.

“GÜNLÜK PCR TESTİ SAYISI 10 BİNE YÜKSELTİLDİ… HEDEF 15 BİN”

Bakan Üstel şunları kaydetti:

“Daha önce  günlük 2500 olan PCR testlerini 10 bine yükseltmiş bulunuyoruz. Hedefimiz  test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak.

Daha adaletli bir aşı sistemi ortaya çıkmıştır. Aşı Bilgi Sistemini devreye koyduk. Dijital sistemle kayıt yapılıyor ve 19 Sağlık  Merkezimizde  aşılanma devam ediyor. Ağır kronik hastalar önceliğimiz olmakla birlikte yatalak hastaların evlerine giderek aşı uygulamamızı sürdürüyoruz.

Ülkemizde sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak ve ekonomimizi düşünerek elektronik bileklikle ev karantinası uygulamasını başlatmış bulunmaktayız.

12 yaş altı çocuk sahibi olanlar, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlara bileklik uygulamamız devam ediyor. "

İHLAL EDENLERE CEZA

Bakan Ünal Üstel, ülkeye karantinasız ve izinsiz girişlerinden ötürü gündem olan kişilerle ilgili olarak da açıklamada bulundu.

Ev karantinasına giden kişilerin takibini yerel yönetimler ve polis teşkilatı ile yapmaktayız kuralları ihlal edenlere cezai yaptırımların uygulanması için Meclis'ten ilgili yasayı da geçirmiş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı kuralları ihlal eden kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan izin alacak olan kişiler kriterleri tutması halinde ülkemize giriş için izin alabilmektedirler.

“İKİ KİŞİ TUTUKLANDI… ARAŞTIRMA SÜRÜYOR”

Geçtiğimiz günlerde bizden izin almadan Türkiye'den uçağa nasıl alındıkları soru işaret olan, Ercan Havalimanı’ndan çıkışları ise Sağlık Bakanlığı izni olmamasına rağmen bir şekilde havalimanından çıkarılan mevzu bahis kişilerle ilgili maalesef olayın gerçek yüzü öğrenilmeden bizi karalamak istediler.

Aynı gece polise ihbar edilmiş ve şikayetimiz üzerine polis teşkilatı bulundukları yerde bu iki kişiyi göz altına almıştır ve tutuklulukları devam etmektedir.

Bu şahısların uçağa nasıl alındıkları,  Ercan Havalimanı’na gelince dışarıya Sağlık Bakanlığı tarafından izin almadan nasıl çıktıkları polisimiz tarafından araştırılmaktadır. Konuyla ilgili şahısların ifadelerinin alınmasına devam edilmektedir. İnanıyorum ki,  iki üç gün içerisinde Polis Teşkilatımız kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacaktır. 

“HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZİMİZ YOK”

Bu konuda hiçbir şekilde tavizimiz yoktur. Her kim bu şahısları ülkeye getirmeyi başarıp, izin almadan çıkarıyorsa yasaların öngördüğü cezalara da katlanacaklardır.

Bizim kimseyi işaret etme niyetimiz yok. Bizler yaptığımız araştırmalar doğrultusunda aldığımız bilgileri halkımızla paylaştık. Polisimiz de yukarıda belirttiğim gibi soruşturmasını tamamladıktan sonra halkın bilgisine getirecektir."

Üstel, ziyaretleri esnasında kapalı turizmin başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen aşı miktarı ile ilgili açıklamalarda da bulundu, şunları söyledi:

"Lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve eğitim, pandemiden dolayı büyük sıkıntı yaşadılar. Haftada 4 charter uçakla kapalı turizme Sağlık Üst Kurulumuz tarafından izin verilmiştir. Mayıs ayında pandeminin seyrine göre elektronik bileklikle ilgili daha geniş açılımlar yapma hedefindeyiz.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti' ne sonsuz teşekkür ederim. Bize verilen toplam 140 bin aşıyla toplumumuzun yüzde 17'sini aşılamış olacağız. Türkiye'den aşılar gelmeye devam ettikçe riskli sektörlerin de aşılanmasına  başlayacağız.

AB'den kısıtlı miktarda bugüne kadar 20 bin kadar aşı geldi. Bu konuda da hakkımızın yenildiğini görmekteyiz. 

Pandemi döneminde alt yapımızı da güçlendirdik. Acil Durum (Pandemi) Hastanesi ve Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ni tamamen ayırdık. Pandemi Hastanesi’nde hasta yatak sayısını 60'tan 100 'e çıkardık.”

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