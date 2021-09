Üstel:Her okulun pandemi kurulu olacak, Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare edilecektir

Bakan Üstel şunları kaydetti; ” Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara aşısız olan kişiler giriş yapamayacaktır.

Pandemiyle mücadelede kuralların yanı sıra en önemli silahımız kuşkusuz aşı olmaktır. Şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 414.963 adet ,1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 212.117 adet (%55.53), 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 202.846 adet (%53.10) ‘dur.

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini arttırmıştır. Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecektir. Henüz aşı olmayan kişiler kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişiler ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa 12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında Girne 15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında Gazimağusa 16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında Mobil Aşılama Birimimiz hizmet vermektedir.