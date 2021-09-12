Üstel:Her okulun pandemi kurulu olacak, Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare edilecektir

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar, yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için alınan önlemler, Ada Pass uygulaması, PCR ve Antijen test merkezleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Üstel şunları kaydetti; ” Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Casino, bar/ clup, kapalı fitness salonları, kapalı alan takım sporları, stadyumlara aşısız olan kişiler giriş yapamayacaktır.

Pandemiyle mücadelede kuralların yanı sıra en önemli silahımız kuşkusuz aşı olmaktır. Şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı : 414.963 adet ,1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 212.117 adet (%55.53), 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 202.846 adet (%53.10) ‘dur.

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini arttırmıştır. Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecektir. Henüz aşı olmayan kişiler kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişiler ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa 12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında Girne 15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında Gazimağusa 16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında Mobil Aşılama Birimimiz hizmet vermektedir.

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ilk ve Ortaöğretim Daireleri ile yapmış oldukları toplantılar sonucunda ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için kararlar alınmıştır.

Buna göre her okulun pandemi kurulu olacak, bulaş olması halinde bu kurullar Sağlık Bakanlığı ile istişare edecektir. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı pandemi kurulları ile ilgili rutin toplantılar gerçekleştirecektir. Taşımacılık esnasında alınacak önlemler, okul yerleşkesi içerisinde ( Maske, mesafe, dezenfeksiyon, yemekhane ve kafeteryalar, tüm ortak kullanım alanlarında uyulması gereken kurallar, öğretim görevlisi ve çalışanlara uygulanacak test stratejisi de belirlenmiştir.

Kişilerin aşı ve test durumlarını elektronik ortamda daha kolay bir şekilde kontrol edebileceğimiz, Ada Pass devreye girmiştir. Adapass.gov.ct.tr adresinden girerek işlemler yapılmaktadır. Uygulamayı yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları da yapmış bulunmaktayız. Yurt dışından gelecek olan yolcular da Ada Pass uygulamasıyla tüm bilgilerini göstererek ülkeye giriş yapacaklar. Ancak bu uygulamayı yapmakta zorluk çekenler için hem yurt dışından gelenler hem de ülke içi girişlerde şu anda bir mecburiyet yoktur 27 Eylül’e kadar süre uzatılmıştır. ”

Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatleri ile ilgili bilgileri yeniden hatırlattı.