  • BIST 9821.96
  • Altın 2682.674
  • Dolar 33.6954
  • Euro 37.0679
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

Üstel'in Lefkoşa Kadın Kolları Başkan adayına Mahkemeden DUR!

» »
Mahkemeden Üstel’in Lefkoşa Adayına “Usulsüz” Kararı
Üstel'in Lefkoşa Kadın Kolları Başkan adayına Mahkemeden DUR!

UBP'de Kurultay öncesi işler iyice arap saçına dönüyor. Bir çok örgüt kongresi için mahkemede ara emirleri alındı.

Özellikle son dönemde yapılan yeni üyelikler Mahkemeye taşındı ve mahkeme bu tür üyeliklerle yapılan kongreleri geçerli saymadı.

Köy örgütlerinin geride kalan seçimlerinde bir çok adayın açtığı davaların haklı görülerek mahkeme tarafından ara emirleri verilmesinin ardından bu kez de Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Başkanlığı için yarışacak olan aday mahkeme tarafından “usulsüz” sayıldı.


Ünal Üstel’in listesinde yer alan Ayşe Serhat’ın, üyelik süresinin seçme ve seçilme hakkı kazandırmaması nedeniyle adaylığı mahkeme kararıyla geçersiz sayıldı.

Lefkoşa Kaza mahkemesi bugün aldığı kararla Ayşe Serhat’ın adaylığına yönelik olarak daha önce vermiş olduğu ara emrini dava sonucunda kadar kesinleştirdi.
Mahkeme bu yöndeki kararında, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Yüksek Seçim Kurulu’nun sicil kayıtlarının esas alınması gerektiğine dikkat çekti.
Mahkeme, YSK kayıtlarına göre 1 Mart 2024 tarihinde UBP’ye üye olan Ayşe Serhat’ın adaylığının parti tüzüğünün  6 (7) maddesinde belirtilen “seçme ve seçilme hakkı için ilan edilen ilçe kongre tarihinden en az 180 gün öncesinde partiye yapılan üyelik kayıt listeleri esas alınır” hükmüne aykırılık tespit ettiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İlçe Seçim Kurulları oluşturuldu16 Ağustos 2024 Cuma 16:12
  • Asım Akansoy: CTP Teknecik’e giderek Sendika’ya destek verecek16 Ağustos 2024 Cuma 16:11
  • 10 yıl ceza almıştı... Mehmet Eminoğlu, şartlı tahliye ile serbest16 Ağustos 2024 Cuma 16:08
  • Lapta Sağlık Ocağı yenileniyor… Üstel: 2025’i sağlık yılı olarak planladık16 Ağustos 2024 Cuma 15:54
  • Hafta boyunca sıcaklık 42 derece olacak16 Ağustos 2024 Cuma 15:47
  • Taşınmaz mallara ilişkin vergi ve harçları ödeme süresi 60 gün uzatıldı16 Ağustos 2024 Cuma 15:45
  • Başbakan Halktan Özür Dilemelidir16 Ağustos 2024 Cuma 15:30
  • Hıyar ve börülcede limit üstü ya da tavsiye dışı koruma ürünü16 Ağustos 2024 Cuma 14:33
  • Ünal Üstel: Önümüzdeki günlerde dört jeneratör için uluslararası ihaleye çıkacağız16 Ağustos 2024 Cuma 14:16
  • CTP Genel Başkanı Erhürman: Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin16 Ağustos 2024 Cuma 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti