Üstel’in tedavisi YDÜ'de devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı geçiren Başbakan Ünal Üstel’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Mide rahatsızlığı şikayetiyle dün sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Üstel, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi ve burada safra kesesi ameliyatı oldu.
Mide rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Üstel’in tedavisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın gözetiminde devam ediyor. Prof. Dr. Balkan, Başbakan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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