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Üstel:“Kıbrıs Türk halkının haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Üstel:“Kıbrıs Türk halkının haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs Türk halkına eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve şiddet yöneltildiğini hatırlatan Ünal Üstel, yapılan acımasız saldırılara dur demek, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği özgür ve bağımsız yaşama kavuşturmak için kahraman Mücahit ve Mehmetçiklerin canlarını seve seve feda ederek şehadet mertebesine ulaştıklarını vurguladı.

Üstel, varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü'nün yıllar boyu maruz kaldığı acı ve işkencelere rağmen umut ve azmini hiçbir zaman kaybetmeden başını dik tutmasını bildiğini , inanç ve güvenle arkasına bakmadan ilerlemeyi başardığını dile getirdi.

Ünal Üstel şöyle dedi:

“Bağımsızlık ve özgürlük yolunda geçmişte tüm dünyaya göstermiş olduğumuz bu kararlılıktan güç alarak bugün de mücadelemize devam etmekteyiz.  Anavatanımızdan aldığımız güçle, dün olduğu gibi bugün de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini sabırla ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde mücadelemizin kahramanları olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun"

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