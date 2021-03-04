Üstel:''Kurallara uymayanlar kapanacak''

Ürettikleri kararlar ile kısmi açılıma gidildiğini anımsatan Ünal Üstel, “Şirketlerle anlaşmalarımız var kurallara uyulmadığı takdirde dükkanları kapatılacak” dedi.

Yeni pandemi hastanesi gündemde

Pandemi sürecine değinen Sağlık Bakanı Üstel yeni bir pandemi hastanesi için çalışmaları başlattıklarını belitti. Nisan ayında ihale süreci başlanacağını aktaran Üstel, ihaleden sonra çalışmalar hemen başlayacak ve KKTC için büyük bir rahatlık olacak. Bu süreç tamamlanana kadar bir özel hastane ile anlaşmaya gidileceğini de sözlerine ekledi.

Antijen testlerle ilgili de konuşan Üstel, antijen testlerini Türkiye’den sipariş ettiklerini ve büyük ihtimalle yarın ülkeye geleceğini kaydetti. Üstel, “Antijen testlerle daha zamandan kazanarak test sayısını daha da artıracağız” dedi.