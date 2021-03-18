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Üstel:Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz

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Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Üstel:Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

 

Çanakkale’de vatan toprakları uğruna canları pahasına savaşan ve şehitlik mertebesine ulaşmış Anavatan’ımızın kahraman evlatlarına Allah’tan rahmet dileyen Dt.Ünal Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgür ve bağımsız bir yaşam için kutsal vatan toprakları uğruna şehit düşen kahraman ecdadımızın savaşçılarını andığımız bu günde, manevi huzurlarında saygı ve şükranla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Dt.Ünal Üstel, geçmişi büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklarla dolu yüce Türk ulusunun altın harfler ile yazılmış şanlı tarihinin her satırında, şehitlerin ayrı bir yeri ve büyük bir önemi olduğunu vurguladı.

Üstel, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini söyledi.

 

Üstel, Dünya tarihinde eşine rastlanılmayan Çanakkale Zaferi’nin, Türk askerinin yokluklar içerisinde imkansızı başardığı, vatan sevgisini en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğuna dikkat çekerek, bu destanın her satırında insanlık onuru olduğunu kaydetti.

 

Dt.Ünal Üstel “Türk milleti, Çanakkale’de elde ettiği üstün başarı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatanı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir engel tanımadığının mesajını açık bir şekilde vermiştir” dedi.

Çanakkale’de verilen mücadelenin Kıbrıslı Türkler için her zaman ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Üstel, verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesinde Kıbrıslı Türklerin Çanakkale direnişini ve Kurtuluş Savaşı’nı kendilerine rehber edinerek kendi devletlerini kurduklarını hatırlattı.

Üstel, Çanakkale şehitlerini anarken KKTC’nin özgürlüğünden, bağımsızlığından, egemenliğinden ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

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