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Üstel:UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyo

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"Binlerce üyemiz, irade görmek isteyenlere irade dersi veriyor, binlerce üyemiz parti içi demokrasi görmek isteyenlere seçimli kongreleri ile demokrasi dersi veriyor."
Üstel:UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyo

Değerli kardeşlerim;

Kurultay sürecimiz, partimizin büyüklüğüne ve gücüne yaraşır şekilde devam ediyor. Tüm yazılı ve sosyal medya, turuncuya boyanmış durumda. Her yerde UBP var.

UBP bitecek, gidecek beklentisi içinde olanların hayalleri her gün daha da yıkılıyor.

Bilsinler ki UBP ne biter ne gider. UBP çok daha güçlü bir şekilde buradadır ve iktidardadır.

Binlerce üyemiz, irade görmek isteyenlere irade dersi veriyor, binlerce üyemiz parti içi demokrasi görmek isteyenlere seçimli kongreleri ile demokrasi dersi veriyor.

Parti meclisi seçimlerimiz için de heyecan başladı. Tüm parti meclisi adaylarımıza da yürekten başarılar diliyorum.

Kardeşlerim,

Daha kurultayımız tamamlanmadan, binlerce üyemizin katılımı ile yaşadığımız demokratik yarışlarla, örgütlerimize yansıyan heyecanla, güçlenen birliğimizle, pekişen kardeşliğimizle UBP halihazırda kazanmış durumdadır.

Kurultay sürecinin başladığı günden beridir söylüyorum. Kimsenin kuşkusu olmasın UBP kazanacak, KKTC kazanacak. İktidarımız sürecek, istikrarımız sürecek. Öyle de oluyor. UBP’yi büyük yapan ve büyük tutan tüm üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

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