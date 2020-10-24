Üstel:UBP'nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde dün yeni bir sayfa daha açılmış, bir genel başkanımız daha Cumhurbaşkanlığı makamına taşınmıştır. 5. Cumhurbaşkanımız sayın Ersin Tatar'ı kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum.

Sayın Tatar'ın KKTC'yi yeni dönemde iki devletli çözüm arayışları, Maraş'ın tamamen açılması ve Türkiye ile kuracağı güçlü ilişkilerle daha iyi yerlere taşıyacağına güvenimiz tamdır. Cumhurbaşkanlığı makamının Anavatanımızla kuracağı iyi ilişkiler kuşkusuz hükümetimiz için de bir avantaj olacaktır. Ekonomiden sağlığa, eğitimden altyapıya her alanda Türkiye Cumhuriyetine duyduğumuz ihtiyaç gün gibi ortadadır.

Türkiye ile birlikte yürütülecek KKTC'nin şahlanma projesi UBP'ye büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Şimdi UBP'nin bir lidere ve bir ağabeye ihtiyacı vardır.

31 Ekim'de çok adaylı bir demokrasi yarışına daha gireceğiz. UBP'li kardeşlerimin bana gösterecekleri destekten şüphem yoktur. Birlik, beraberlik, bütünlük ve dayanışma içerisinde bugünlerden kolaylıkla çıkacağız.