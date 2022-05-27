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Üstel:Yangının akşama kadar söndürülmesini umuyoruz

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Üstel:Yangının akşama kadar söndürülmesini umuyoruz
Üstel:Yangının akşama kadar söndürülmesini umuyoruz

Başbakan Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy’deki yangının, bölgedeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların üç farklı noktada alev almasıyla başladığını açıkladı.

Başbakan Üstel, yangın bölgesinde basına yaptığı açıklamada, Türkiye’den 1 helikopter ve 1 uçağın, İngiliz Üslerinden de bir helikopterin şu anda bölgede bulunduğunu; Türkiye’den bir uçak daha geleceğini bildirdi.

Yangının söndürülmesi için tüm birimlerin ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Başbakan Üstel, iki noktadaki yangının soğutulmak üzere olduğunu, üçüncüsüne ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

Üstel, “Hedefimiz akşama kadar yangını söndürmek ve soğutmaya almak. Temennimiz insanımızın canına bir zarar gelmemesi” dedi.

Başbakan Üstel, ilgili tüm birimlerin ve duyarlı vatandaşların bölgede yangın söndürme çalışmalarına katıldığını kaydederek “Allah’ın izniyle akşama kadar bu yangını önlemiş olacağız. Temennimiz daha ileriye gitmemesidir. Anavatan’dan yardım istedik ve gelecek takviye uçakla yangını söndürmüş olacağız” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel, 1 Haziran’dan itibaren Ercan Havalimanı’nda yangın söndürme helikopteri konuşlanacağını da açıkladı

Üstel, “İnsanımızın canı her şeyden önemli. Evlere sirayet etmemesi için tedbir amaçlı evler boşaltıldı ama evlerine dönecekler. Kaç evin boşaltıldığına dair rakam veremiyoruz ama zaten büyük kısmı da boştu ama orada yaşayanlara da bir şey olmasın diye tahliye edildiler” ifadelerini kullandı.

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