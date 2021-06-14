Üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, üstün zekâlı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin sürdürülebilir bir şekilde başlamasının sağlanması amacıyla “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” düzenliyor.

15 – 16 Haziran tarihlerinde Levent Kindergarten’da düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak. Çalıştayın açılış konuşmasını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yapacak.

Tüm paydaşların katılımıyla, ülkemizde bu alanda yapılacak ilk bilimsel çalışma olacak olan çalıştayla, üstün zekalı ve özel yetenekli bireylerin eğitimlerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanması, uygun içeriklerle zenginleştirilmiş ve bütünleştirilmiş programlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.