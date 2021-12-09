Üstünde Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 02.12.2021 tarihinde, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Taşucu–Girne seferini yapmakta olan bir gemide gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.N.Ç.(E-45)’nin üzerinde yapılan arama sonucu yaklaşık 1 gr ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.T.(E-58) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.