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“Usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağız”

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“Usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağız”
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Yenişehir bölgesindeki yurt projesi ile ilgili açıklama yaptı. Baybars'ın açıklaması şöyle:

"Bir kaç gündür gündemde olan bir konuyla ilgili bir iddia üzerine konunun bir başka ilgili tarafının görüşü alınmadan haber hazırlanıyor. Halbuki, mesele ile ilgili olarak yapılanları sormak ve araştırmak çok kolay. Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüş almak isteyen olursa buradayız. Meselenin özüne gelince, Yenişehir inisiyatifi ile yaklaşık 1,5 ay önce görüşmüş bölgede yapılması için onaylanan yurt projesi hakkındaki görüşlerimi paylaşmıştım. Mahalle sakinlerinin 10/03/2018 (cuma) tarihinde Yenişehir bölgesindeki yurt projesinin usule uygun olmadığı iddiası ile Bakanlığımıza yaptığı başvuruyu Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve yeniden değerlendirme için gönderdim. Cumartesi sabah da mahalle sakinleri ile konuşarak meseleyi ivedilikle inceleyeceğimizi, usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağımızı ama isterlerse yargı yolunun da açık olduğunu söyledim. Tüm incelemeler tamamlandığı zaman gerekli açıklama ilgilenen ve ilgililere yapılacaktır."

 

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