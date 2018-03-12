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‘USULSÜZ BİR DURUM VARSA GEREKENİ YAPACAĞIZ’

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‘USULSÜZ BİR DURUM VARSA GEREKENİ YAPACAĞIZ’
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günlerdir gündemdeki yerini koruyan Yenişehir bölgesindeki yurt projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

"Yenişehir inisiyatifi ile yaklaşık 1,5 ay önce görüşmüş bölgede yapılması için onaylanan yurt projesi hakkındaki görüşlerimi paylaşmıştım. Mahalle sakinlerinin 10/03/2018 tarihinde Yenişehir bölgesindeki yurt projesinin usule uygun olmadığı iddiası ile Bakanlığımıza yaptığı başvuruyu Şehir Planlama Dairesi’ne görüş ve yeniden değerlendirme için gönderdim. Cumartesi sabah da mahalle sakinleri ile konuşarak meseleyi ivedilikle inceleyeceğimizi, usulsüz bir durum olması halinde gerekeni yapacağımızı ama isterlerse yargı yolunun da açık olduğunu söyledim. Tüm incelemeler tamamlandığı zaman gerekli açıklama ilgilenen ve ilgililere yapılacaktır."

Baybars, konuyla ilgili iddialar üzerine konunun bir başka ilgili tarafınının görüşü alınmadan haber hazırlandığını, halbuki, mesele ile ilgili olarak yapılanları sormak ve araştırmanın çok kolay olduğunu söyledi. Baybars, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, görüş almak isteyen olursa buradayız" dedi.

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